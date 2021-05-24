الزمالك: لبيب ينهي مشكلة عقوبة شيكابالا المالية

أعلن نادي الزمالك، أن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، قد أنهى المشكلة الخاصة بعقوبة قائد الفريق، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، المالية، الموقعة من اتحاد الكرة.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وقال الزمالك عبر موقعه الرسمي: "تواصل لبيب مع اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد، من أجل إنهاء الأمر الخاص بعقوبة شيكابالا المالية".

وأردف "وقد تم إنهاء الأمر بين حسين لبيب ومجاهد، والخاص بالعقوبة المالية، وبناء عليه سيتواجد شيكابالا بشكل طبيعي أمام المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز".

وكان شيكابالا قد تم إيقافه لـ "سوء السلوك" بعد مباراة الأهلي في الدوري، لمدة مباراتين، مع تغريمه 50 ألف جنيه.

ويلعب الزمالك مع المصري اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك صدارة الترتيب بفارق 10 نقاط و4 مباريات عن الأهلي.