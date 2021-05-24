الزمالك: لبيب ينهي مشكلة عقوبة شيكابالا المالية

الإثنين، 24 مايو 2021 - 12:06

كتب : إبراهيم رمضان

شيكابالا - الأهلي والزمالك

أعلن نادي الزمالك، أن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، قد أنهى المشكلة الخاصة بعقوبة قائد الفريق، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، المالية، الموقعة من اتحاد الكرة.

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال الزمالك عبر موقعه الرسمي: "تواصل لبيب مع اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد، من أجل إنهاء الأمر الخاص بعقوبة شيكابالا المالية".

وأردف "وقد تم إنهاء الأمر بين حسين لبيب ومجاهد، والخاص بالعقوبة المالية، وبناء عليه سيتواجد شيكابالا بشكل طبيعي أمام المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز".

أخبار متعلقة
قائمة الزمالك – عودة شيكابالا وأوباما أمام المصري.. وظهور إمام عاشور رغم الإيقاف مران الزمالك – جنش "دي ماريا" مهاجم.. تأهيل محمود علاء ومشاركة شيكابالا أمين عمر: لم أنم ليلة القمة بسبب شيكابالا وشريف.. والبنا: أفضل اللعب بدون الفيديو

وكان شيكابالا قد تم إيقافه لـ "سوء السلوك" بعد مباراة الأهلي في الدوري، لمدة مباراتين، مع تغريمه 50 ألف جنيه.

ويلعب الزمالك مع المصري اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك صدارة الترتيب بفارق 10 نقاط و4 مباريات عن الأهلي.

شيكابالا الزمالك حسين لبيب
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيان ناري من شركة إدارة أعمال موسيماني: ما حدث ليس بمعزل عن أمور أخرى.. صنداونز لم يعتذر له 38 ثاتيه | دوري أبطال إفريقيا
كلوب: ما فعله ليفربول هو أفضل درس يمكنك أن تتعلمه مدى الحياة 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الخليفي: مبابي سيستمر مع سان جيرمان 24 دقيقة | الدوري الفرنسي
سكاي سبورتس: ريال مدريد يعرض هازارد وبيل للبيع 35 دقيقة | الدوري الإسباني
البنزرتي: الترجي أفضل من الأهلي حاليا.. أفضل مواجهته لـ الوداد في النهائي 39 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
حقائق مبشرة لـ فياريال قبل نهائي الدوري الأوروبي ضد مانشستر يونايتد 41 دقيقة | تقرير في الجول
جوارديولا: أجويرو اقترب من اللعب مع برشلونة وأعظم لاعب في التاريخ 55 دقيقة | أوروبا
مؤتمر إنريكي: استبعاد راموس صعب.. أي قرار بشأنه كان ليثير الجدل ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشيلسي يثأر من ليستر ويقدم أفضل هدية إلى ليفربول 2 صنداونز يعتذر لـ الأهلي 3 سيرينو يوضح لـ في الجول سر صورته بقميص الأهلي عقب لقاء صنداونز 4 الأهلي يحتج على إشراك الزمالك لـ سيف جعفر ضد طلائع الجيش
قد ينال إعجابك