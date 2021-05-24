في الجول يكشف – الموعد المحتمل الجديد لـ السوبر المحلي

صار من المحتمل، أن تقام مباراة السوبر المحلي بين الأهلي بطل ثنائية الموسم الماضي، وطلائع الجيش وصيف كأس مصر، عقب انتهاء منافسات منتخب مصر الأولمبي، في أولمبياد طوكيو.

وعلم FilGoal.com من مصدر بـ اتحاد الكرة المصري، أن التعديلات الأخيرة في جدول البطولات المحلية، والتي وضعت مباراة الأهلي وبيراميدز يوم 2 يوليو عوضا عن مباراة السوبر المحلي يوم 1 يوليو، جاءت بعد تنسيق مع حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي.

وأوضح المصدر لـ FilGoal.com: "قرار تعديل الجدول جاء بناء على ترتيبات مصلحة المنتخبات، ورؤية المديرين الفنيين، مع مراعاة مصلحة الجدول والأندية في مختلف المسابقات".

وتقام منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو بين 21 يوليو و7 أغسطس المقبلين.

وتلعب مصر في المجموعة الثالثة في الأولمبياد، والتي تضم أيضا إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

ويلعب طلائع الجيش بطولة السوبر المحلي للمرة الأولى، فيما فاز الأهلي للمرة الأخيرة بها في النسخة قبل الماضية بالتغلب على الزمالك 3-2، فيما يحمل الزمالك لقب البطولة الحالي.