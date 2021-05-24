بيل: لو كشفت مستقبلي ستحدث فوضى

الإثنين، 24 مايو 2021 - 11:02

كتب : FilGoal

جاريث بيل يحتفل بهدف توتنام في ليستر سيتي

لم يكشف جاريث بيل، لاعب توتنام المعار من ريال مدريد، أين سيلعب في الموسم المقبل حين سئل عن مستقبله.

وخاض بيل يوم الأحد آخر مباراة له مع فريق سبيرز وسجل هدفين ضد ليستر سيتي ليقود ناديه للانتصار بنتيجة 4-2 والتأهل لدوري المؤتمر الأوروبي.

وتنتهي إعارة بيل لتوتنام في 30 يونيو المقبل، بينما يمتد عقده مع ريال مدريد إلى يونيو 2022.

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وقال الويلزي البالغ عمره 31 عاما لشبكة سكاي سبورتس:"بعد اليورو (سيكشف مستقبله). أعرف ماذا أفعل لكن ستحدث فوضى لو قلت أي شيء".

وواصل "سأعلن الأمر حين أقرر ذلك. لا أفكر في أي شيء، جل ما يشغل تفكيري الآن هو إنهاء الموسم بقوة".

وأتم "سنتجمع استعدادا لليورو ولا أفكر في أي شيء بخلاف منتخب ويلز".

بعد انتهاء الدوري الإنجليزي الممتاز سينضم اللاعبون إلى معسكرات منتخباتهم استعدادا لكأس أمم أوروبا التي تنطلق في 11 يونيو المقبل.

ويقود بيل منتخب ويلز الذي يلعب في المجموعة الأولى مع إيطاليا وتركيا وسويسرا وتستهل مبارياتها بمواجهة الأخيرة في 12 يونيو.

وشارك بيل 34 مباراة مع توتنام في الموسم الجاري وسجل 16 هدفا وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

وصرح بيل قبل شهرين أنه سيعود لريال مدريد، بينما كتبت صحيفة ماركا الإسبانية أن النادي قرر الاستغناء عن اللاعب بسبب راتبه الضخم ولأنه ليس في خطط المدرب زين الدين زيدان.

لكن مع الرحيل الوشيك للأخير عن ريال مدريد، قد تتغير الأمور.

جاريث بيل ريال مدريد توتنام
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