مواعيد مباريات الإثنين 24 مايو 2021.. الزمالك يتحدى المصري وإيهاب جلال ضد ناديه السابق

تجري اليوم الإثنين مباراتان مرتقبتان في الدوري المصري الممتاز، تنطلق الأولى في السابعة مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 2 ويلعب فيها الإسماعيلي ضد مصر للمقاصة.

لقاء يواجه فيه إيهاب جلال، مدرب الإسماعيلي، ناديه السابق.

وفي التاسعة مساء وعلى قناة أون تايم سبورتس 1 يلعب الزمالك ضد المصري أملا في تعزيز تصدره لترتيب الدوري.

لقاء مرتقب ضد المصري ثالث الترتيب والساعي للارتقاء للوصافة في حال فوزه.

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