مواعيد مباريات الإثنين 24 مايو 2021.. الزمالك يتحدى المصري وإيهاب جلال ضد ناديه السابق

الإثنين، 24 مايو 2021 - 10:31

كتب : FilGoal

الزمالك - المصري

تجري اليوم الإثنين مباراتان مرتقبتان في الدوري المصري الممتاز، تنطلق الأولى في السابعة مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 2 ويلعب فيها الإسماعيلي ضد مصر للمقاصة.

لقاء يواجه فيه إيهاب جلال، مدرب الإسماعيلي، ناديه السابق.

وفي التاسعة مساء وعلى قناة أون تايم سبورتس 1 يلعب الزمالك ضد المصري أملا في تعزيز تصدره لترتيب الدوري.

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لقاء مرتقب ضد المصري ثالث الترتيب والساعي للارتقاء للوصافة في حال فوزه.

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الدوري المصري الزمالك المصري الإسماعيلي
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