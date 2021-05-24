مواعيد مباريات الإثنين 24 مايو 2021.. الزمالك يتحدى المصري وإيهاب جلال ضد ناديه السابق
الإثنين، 24 مايو 2021 - 10:31
كتب : FilGoal
تجري اليوم الإثنين مباراتان مرتقبتان في الدوري المصري الممتاز، تنطلق الأولى في السابعة مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 2 ويلعب فيها الإسماعيلي ضد مصر للمقاصة.
لقاء يواجه فيه إيهاب جلال، مدرب الإسماعيلي، ناديه السابق.
وفي التاسعة مساء وعلى قناة أون تايم سبورتس 1 يلعب الزمالك ضد المصري أملا في تعزيز تصدره لترتيب الدوري.
لقاء مرتقب ضد المصري ثالث الترتيب والساعي للارتقاء للوصافة في حال فوزه.