جيرارد مورينو يحصد جائزة "زارا" للموسم الثاني على التوالي

فاز جيرارد مورينو لاعب فياريال بجائزة زارا كأفضل هداف محلي في الدوري الإسباني لموسم 2020\2021.

وحصد مورينو الجائزة بعد تسجيله 23 هدفا جعلته أكثر لاعب إسباني يهز الشباك، والثاني عمومًا خلف ليونيل ميسي هداف المسابقة بـ30 هدفا.

وتحمل الجائزة اسم تيلمو زارا الهداف الإسباني الأعظم على الإطلاق، وتُقدّم إلى اللاعب الإسباني الأكثر تسجيلا للأهداف في المسابقة بواسطة صحيفة ماركا.

وحافظ مورينو على الجائزة للموسم الثاني على التوالي بعد أن فاز بها الموسم الماضي.

وحل ياجو أسباس لاعب سيلتا فيجو في المركز الثاني برصيد 14 هدفا، وهو الذي فاز بالجائزة 3 مواسم متتالية قبل أن يضع مورينو حدا لهيمنته في الموسم الماضي.

كما يحل خوسيه لويس موراليس قائد ليفانتي ثانيا بـ14 هدفا، وهو أفضل سجل في مسيرته.

فيما يأتي رافا مير مهاجم ويسكا بالمركز الرابع برصيد 13 هدفا، ومن بعده الرباعي صاحب الـ12 هدفا: كيكي جارسيا لاعب إيبار، وماركوس يورينتي لاعب أتليتكو مدريد، وروجر مارتي لاعب ليفانتي، وسانتي مينا لاعب سيلتا فيجو.

ولا يزال الرقم القياسي مُسجلا باسم دافيد فيا الذي حصد الجائزة 4 مرات منذ إطلاقها عام 2005.

مورينو (29 عاما) بدأ مسيرته الاحترافية في فياريال قبل أن يرحل إلى إسبانيول، لكنه عاد مجددا للغواصات الصفراء في 2018 ليبدأ رحلة تألق غير عادية.

ويمتلك مورينو 5 أهداف في 10 مباريات دولية، ويُنتَظَر أن يكون أحد أهم أوراق لويس إنريكي الهجومية في يورو 2020.

وسيكون مورينو على موعد مع فرصة حصد أول لقب في مسيرته يوم الأربعاء المقبل عندما يقود فياريال في مواجهة مانشستر يونايتد بنهائي الدوري الأوروبي.