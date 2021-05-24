اسكواش - طارق مؤمن: سعيد بالعودة لخوض منافسات الجونة.. تغلبت على منافس قوي

أعرب طارق مؤمن عن سعادته بتخطي مازن هشام في ثمن نهائي بطولة الجونة للاسكواش.

وتقام بطولة الجونة حتى يوم 28 مايو الجاري على أرض مركز المؤتمرات والثقافة لأول مرة.

وتغلب طارق مؤمن على مازن هشام بثلاثة أشواط دون مقابل في مباراة كانت قريبة من الطرفين في أول شوطين.

وقال طارق مؤمن لـ FilGoal.com عقب تأهله: "سعيد بالعودة للعب هنا من جديد بعد إلغاء النسخة السابقة بسبب فيروس كورونا".

وأضاف "لا نستمتع مثل الأعوام السابقة باستغلال يوم الراحة للخروج في ظل الفقاعة الطبية، ولكن من الرائع عودة البطولات من جديد".

وعن مواجهة مازن هشام أوضح "هو منافس قوي جدا ويتمتع بمهارات رائعة".

وكان طارق مؤمن قد تقدم في أول شوطين بفارق 5 نقاط قبل أن يعود مازن لمعادلة النتيجة ويحسم طارق الشوط في النهاية.

وبسؤاله عن ذلك أوضح "أعتقد أن ذلك لعوامل مشتركة بيني وبينه، من جانبه كان يلعب في البداية دون تركيز كبير فيفقد كرات سهلة تسمح لاتساع الفارق، وبالنسبة لي كنت أفقد تركيزي قليلا بعد التقدم فيسمح ذلك له بالتعادل مجددا قبل أن ندخل في الأجواء سويا في النصف الثاني من الشوط".

وتابع طارق مؤمن "نجحت في خطتي ضد مازن واستغللت طول فترة النقطة قبل حسمها".

ويواجه طارق مؤمن، الفرنسي جريجوري مارشي مساء الثلاثاء ضمن مباريات ربع النهائي.

واختتم طارق تصريحاته عن اللعب بدون مدرببين الأشواط مثل السابق بسبب جائحة كورونا قائلا: "اعتدت على ذلك وبمجرد أن ارتكابي لخطأ أتحدث مع نفسي لعلاجه سريعا".