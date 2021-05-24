الخارق أوبلاك يفوز بجائزة زامورا للمرة الخامسة

فاز يان أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد بجائزة زامورا كأفضل حارس في الدوري الإسباني عن موسم 2020\2021.

وحسم أوبلاك الجائزة بعد أن استقبل 25 هدفًا في 38 مباراة خاضها، بنسبة 0,66%، وهي أقل نسبة مئوية بين الحراس الذين خاضوا 28 مباراة على الأقل.

الجائزة المُقدَمة من صحيفة ماركا تشترط أن يكون الحارس قد خاض 60 دقيقة على الأقل في كل واحدة من تلك المباريات الـ28 حتى تُحتسَب مباراة في رصيده، وأوبلاك خاض بالفعل كل الدقائق الممكنة.

وتفوق أوبلاك على تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الفائز بالجائزة الموسم الماضي، إذ حقق البلجيكي نسبة مئوية تبلغ 0,74% بعد أن اهتزت شباكه 28 مرة في 38 مباراة.

وحل المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية ثالثا بنسبة 0,85% بعد استقبال 28 هدفا في 33 مباراة.

وفي المركز الرابع حل أليكس ريميرو حارس مرمى ريال سوسيداد، ثم مارك أندري تير شتتيجن حارس مرمى برشلونة في المركز الخامس.

وحصد أوبلاك الجائزة للمرة الخامسة في مسيرته، وهو رقم قياسي يشارك مع ثنائي برشلونة السابق: أنتوني رامايتس، وفيكتور فالديس.

وسبق للحارس السلوفيني السيطرة على الجائزة لأربعة مواسم متتالية بين 2015\2016 وحتى 2018\2019، قبل أن يقطع كورتوا هذه الهيمنة مؤقتا في الموسم الماضي.

وحقق أتليتكو مدريد الجائزة للموسم رقم 12 في تاريخه، وهو الثالث على هذا الصعيد بعد برشلونة بـ20 موسما، وريال مدريد بـ17 موسما.

كما باتت سلوفينيا أكثر دولة أجنبية تحقق الجائزة بواقع 5 مرات، متفوقة على الأرجنتين التي حصدتها 4 مرات.

ويتواصل غياب الإسبان عن حمل الجائزة للموسم التاسع على التوالي، إذ لم يفز بها حارس مرمى محلي منذ فالديس في 2011\2012.

وساهم أوبلاك بشكل هائل في تتويج أتليتكو مدريد بلقب الدوري الإسباني للمرة 11 في تاريخه.