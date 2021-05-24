الأسطورة ميسي يفوز بجائزة بيتشيتشي ويحطم رقم دي ستيفانو وهوجو سانشيز

فاز ليونيل ميسي قائد برشلونة بجائزة هداف الدوري الإسباني "بيتشيتشي" عن موسم 2020\2021.

وسجّل ميسي 30 هدفا في 35 مباراة خاضها، لقب تأكد رسميًا مع نهاية مباريات الدوري الإسباني مساء الأحد.

وتفوّق ميسي على الثنائي جيرارد مورينو لاعب فياريال، وكريم بنزيمة لاعب ريال مدريد، صاحبي الـ23 هدفا.

فيما حل لويس سواريز مهاجم أتليتكو مدريد رابعا بـ21 هدفا، ثم المغربي يوسف النصيري خامسا بـ18 هدفا.

وبذلك يحصد ميسي الجائزة للمرة الثامنة في مسيرته، وهو رقم قياسي سيصعب تحطيمه، إذ يرجع الرقم القياسي السابق للأسطوري تيلمو زارا الذي فاز بالجائزة 6 مرات.

كما حطم ميسي رقاما قياسيا آخر، بحصده لقب الهداف للموسم الخامس على التوالي، ليتجاوز هوجو سانشيز وألفريدو دي ستيفانو بـ4 مرات متتالية.

وسجّل ميسي 22 هدفا بالقدم من وضعية متحركة، وهدفين بالرأس، و3 ركلات جزاء، و3 ركلات حرة.

وحصد ميسي 60 نقطة في صراع الحذاء الذهبي الأوروبي، ليحل في المركز الثاني خلف روبيرتو ليفاندوفسكي صاحب الـ82 نقطة، ومتفوقا على غريمه كريستيانو رونالدو الذي أنهي الدوري الإيطالي بـ58 نقطة.

وتعد تلك المرة الـ19 التي يفوز فيها لاعب من برشلونة بالجائزة، خلف ريال مدريد الذي فاز لاعبوه بالبيتشيتشي في 27 موسما مختلفا.

كما عزز ميسي رصيد الأرجنتينيين الذين حصدوا بيتشيتشي 16 مرة، وهم أكثر جنسية أجنبية فوزا بالجائزة.