موسم صفري.. براجا يحصد كأس البرتغال على حساب بنفيكا في نهائي شرس

فاز سبورتنج براجا بلقب كأس البرتغال، بانتصاره على بنفيكا بهدفين دون رد في النهائي الذي أقيم على ملعب سيدادي دي كويمبرا.

وشهدت المباراة إشهار 3 بطاقات حمراء، منها بطاقتين لـ بنفيكا الذي لعب أغلب أوقات اللقاء بنقص عددي.

ويعد ذلك اللقب هو الثالث في تاريخ براجا والأول منذ 2016.

وحصد كارلوس كارفاليال المدير الفني لـ براجا لقبه الثاني في الكأس بعد 2008 رفقة شيتوبال، كما حل وصيفا لنسخة 2001 كمدرب لـ ليشويس.

فيما تجمّد رصيد بنفيكا في كأس البرتغال عند 26، وخسر النهائي رقم 12 في تاريخه.

وبذلك ينهي بنفيكا الموسم دون أي ألقاب بعد خسارته الدوري لحساب سبورتنج لشبونة، وتوديعه كأس الرابطة من نصف النهائي على حساب براجا بالتخصص.

وبدأ بنفيكا الموسم باستقدام بمجموعة صفقات نارية تحت قيادة المدرب الجديد جورجي جيسوس، لكن النتيجة كانت غياب الألقاب.

وتعرض بنفيكا لنقص عددي بعد 17 دقيقة فقط بعد طرد حارسه هيلتون لييتي.

ليضطر جيسوس إلى إقحام حارسه البديل أوديسيتس فلاتشوديموس بدلا من بيتزي.

وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول تقدّم براجا بواسطة البرازيلي لوكاس بيازون بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

جيسوس حاول تدارك الموقف في الشوط الثاني وأقحم الثلاثي رافا سيلفا وداروين نونييز ونونو تافاريز.

في المقابل دفع كارفاليال ريكاردو هورتا والذي احتاج 10 دقائق فقط حتى يسجل هدفا ثانيا قاتلا بالدقيقة 85 بعد تمريرة أبيل رويز.

اللحظات الأخيرة شهدت توترا كبيرا والكثير من العنف، لتكون النتيجة طرد المغربي عادل تاعرابت من صفوف بنفيكا، وبيازون من صفوف براجا في الوقت بدل الضائع.