اسكواش - نوران جوهر: لم أقدم أفضل ما لدي في الجونة.. أتعامل بخبرتي للتغلب على غياب المدربين

اعترفت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية عالميا في رياضة الاسكواش بعدم تقديم أفضل ما لديها حتى الآن رغم تأهلها لربع نهائي بطولة الجونة.

وتغلبت نوران جوهر على الماليزية سيفاسناجاري سوبرامانيام بثلاثة أشواط دون رد في مباراة قوية.

وقالت نوران لـ FilGoal.com عقب الفوز: "رغم أن النتيجة 3-0 وقد يعتقد البعض أنها مباراة سهلة، لكنها لم تكن كذلك وكانت قريبة جدا في الثلاثة أشواط".

فازت نوران في الأشواط الثلاثة بنتيجة 12-10 و11-9 و11-7.

وأضافت نوران "لم أقدم أفضل ما لدي إلا الآن لكن نجحت ذهنيا في التغلب على ذلك وتحقيق الفوز".

وتابعت لاعبة وادي دجلة "مواجهة الماليزية سيفا كانت ممتعة، هي لاعبة تحب أن تشاهدها وهي تلعب".

وكشفت "نلعب سويا للمرة الأولى على مستوى الكبار ولذلك الأمر مختلفا بالنسبة لي عن مواجهة أي لاعبة أخرى بسبب عدم اعتيادي على طريقة لعبها لكن نجحت في تدارك الأمر جيدا".

ويدخل اللاعبون في فقاعة طبية منذ وصولهم وحتى ختام مشوارهم وغير مسموح بحضور المدربين وفقا للوائح الاتحاد الدولي للعبة بعد جائحة كورونا.

واختتمت نوران تصريحاتها "لعبت لفترة ليست بالقصيرة في عالم الكبار، لذلك أحاول التعامل بخبرتي في ظل غياب المدربين في الفترة الأخيرة".

وتلعب نوران جوهر مباراتها المقبلة في ربع النهائي مساء الثلاثاء أمام روان العربي.