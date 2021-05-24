اسكواش - نوران جوهر: لم أقدم أفضل ما لدي في الجونة.. أتعامل بخبرتي للتغلب على غياب المدربين

الإثنين، 24 مايو 2021 - 00:05

كتب : FilGoal

نوران جوهر - بطولة الجونة اسكواش

اعترفت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية عالميا في رياضة الاسكواش بعدم تقديم أفضل ما لديها حتى الآن رغم تأهلها لربع نهائي بطولة الجونة.

وتغلبت نوران جوهر على الماليزية سيفاسناجاري سوبرامانيام بثلاثة أشواط دون رد في مباراة قوية.

وقالت نوران لـ FilGoal.com عقب الفوز: "رغم أن النتيجة 3-0 وقد يعتقد البعض أنها مباراة سهلة، لكنها لم تكن كذلك وكانت قريبة جدا في الثلاثة أشواط".

أخبار متعلقة
الجونة اسكواش - روان العربي تفجر المفاجأة.. وتأهل طارق مؤمن ونوران جوهر اسكواش - نور الشربيني: عدم انتظام البطولات أربك حسابات اللاعبين.. ومواجهة الشباب صعبة الجونة اسكواش - مروان الشوربجي يودع مبكرا.. وتأهل شقيقه محمد ونور الشربيني الجونة اسكواش - صعود 7 مصريين إلى ثمن النهائي

فازت نوران في الأشواط الثلاثة بنتيجة 12-10 و11-9 و11-7.

وأضافت نوران "لم أقدم أفضل ما لدي إلا الآن لكن نجحت ذهنيا في التغلب على ذلك وتحقيق الفوز".

وتابعت لاعبة وادي دجلة "مواجهة الماليزية سيفا كانت ممتعة، هي لاعبة تحب أن تشاهدها وهي تلعب".

وكشفت "نلعب سويا للمرة الأولى على مستوى الكبار ولذلك الأمر مختلفا بالنسبة لي عن مواجهة أي لاعبة أخرى بسبب عدم اعتيادي على طريقة لعبها لكن نجحت في تدارك الأمر جيدا".

ويدخل اللاعبون في فقاعة طبية منذ وصولهم وحتى ختام مشوارهم وغير مسموح بحضور المدربين وفقا للوائح الاتحاد الدولي للعبة بعد جائحة كورونا.

واختتمت نوران تصريحاتها "لعبت لفترة ليست بالقصيرة في عالم الكبار، لذلك أحاول التعامل بخبرتي في ظل غياب المدربين في الفترة الأخيرة".

وتلعب نوران جوهر مباراتها المقبلة في ربع النهائي مساء الثلاثاء أمام روان العربي.

اسكواش نوران جوهر
نرشح لكم
أخر الأخبار
جيرارد مورينو يحصد جائزة "زارا" للموسم الثاني على التوالي 33 دقيقة | الدوري الإسباني
الخارق أوبلاك يفوز بجائزة زامورا للمرة الخامسة 45 دقيقة | الدوري الإسباني
الأسطورة ميسي يفوز بجائزة بيتشيتشي ويحطم رقم دي ستيفانو وهوجو سانشيز 58 دقيقة | الدوري الإسباني
بعثة الأهلي تصل الدوحة لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
موسم صفري.. براجا يحصد كأس البرتغال على حساب بنفيكا في نهائي شرس ساعة | أوروبا
اسكواش - نوران جوهر: لم أقدم أفضل ما لدي في الجونة.. أتعامل بخبرتي للتغلب على غياب المدربين ساعة | رياضات أخرى
إبراهيم عبد الله: لم يتدخل أحد في قرار رحيل باتشيكو.. وهذا موقفي من انتخابات الزمالك ساعة | الدوري المصري
محمد صلاح لجماهير ليفربول: مررنا بما يحطم أي فريق.. لكن ليس نحن ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشيلسي يثأر من ليستر ويقدم أفضل هدية إلى ليفربول 2 صنداونز يعتذر لـ الأهلي 3 سيرينو يوضح لـ في الجول سر صورته بقميص الأهلي عقب لقاء صنداونز 4 الأهلي يحتج على إشراك الزمالك لـ سيف جعفر ضد طلائع الجيش
قد ينال إعجابك