إبراهيم عبد الله: لم يتدخل أحد في قرار رحيل باتشيكو.. وهذا موقفي من انتخابات الزمالك

شدد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية السابقة للزمالك على عدم تدخل أي شخص في قرارات اللجنة.

وقال إبراهيم عبد الله عبر قناة صدى البلد عند سؤاله عن صاحب اتخاذ القرار برحيل جايمي باتشيكو مدرب الفريق السابق: "لم يتدخل شخص بشكل صريح أو بتلميح في أي قرار اتخذته اللجنة المؤقتة السابقة لإدارة الزمالك برئاسة عماد عبد العزيز".

وأضاف "لم أحسم ترشحي لانتخابات الزمالك المقبلة ومن المبكر الحديث عن ذلك حتى فتح باب الترشح".

وأكمل "أريد شكر لاعبي الزمالك على اللعب برجولة وعدم الالتفات لأي أزمات وتصدرهم لجدول الدوري من بداية المسابقة وحتى الآن والدوري سيكون للزمالك في النهاية".

وواصل "كذلك أوجه الشكر لباتريس كارتيرون وأسامة نبيه ومن قبلهما عبد الحليم علي وكل أعضاء الجهاز الفني والإداري على الجهد المبذول مع الفريق".

وأتم تصريحاته "أتمنى التوفيق للجنة إدارة الزمالك الجديدة برئاسة حسين لبيب".

وتسلمت اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مهام إدارة القلعة البيضاء من اللجنة الثلاثية التي تقدمت باستقالتها من إدارة النادي.