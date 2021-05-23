مجاهد: عقوبة عامل غرفة ملابس الاتحاد قليلة.. وسيف جعفر لم يُعاقَب في مباراة ناشئين

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة المشرفة على إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على صحة مشاركة سيف جعفر مع الزمالك في مواجهة طلائع الجيش.

وقال مجاهد عبر أون تايم سبورتس: "موضوع سيف جعفر أخذ أكبر من حجمه، مشاركته في القسم الأول صحيحة 100%، النص المذكر كان يخص المراحل السنية والناشئين فقط".

وسُئل مجاهد إن كانت اللائحة نفسها تسمح بفوز الزمالك ببطولة الجمهورية، فأجاب: "ليس لها علاقة. لائحة المنافسات العامة تفصل بين عقوبات المراحل العمرية الصغرى والقسم الأول".

وتابع: "لا أريد الدخول في الجدل أن العقوبة في الأساس لم تكن على مباراة في مرحلة الناشئين، وإنما كانت عقوبة انضباطية على فيديو تم تقديمه للجنة الانضباط".

وشدد: "الأمر منتهي، كان منتهيًا بالنسبة لنا منذ البداية، لكن طالما أن الأهلي أرسل مذكرة شكوى، فقد قمنا بالرد عليه ولا أكثر"

وتحوّل مجاهد للحديث عن العقوبات التي وُقعت على نادي الاتحاد السكندري، بالتحديد حسام حسن المدير الفني، وطبيب، وعامل غرفة خلع ملابس.

وكشف مجاهد: "الاتحاد السكندري قدّم إلينا بالفعل مذكرة ذُكر فيها أن هذا الطبيب لم يكن متواجدا أصلا".

وأوضح: "ما حدث أن إدارة المسابقات تلقت تقرير الحكم والذي كُتب فيه أن هذا الطبيب ذهر إلى غرفة الفيديو بعد المباراة واعترض بشكل شديد، وبناء على الاسم الذي وصلها وقّعت إدارة المسابقات العقوبة".

وأشار: "لكن بعد تلقينا مذكرة الاتحاد السكندري وسنفتح تحقيقا في المسألة، كما سننظر إلى تقرير المراقب فيما يخصم عقوبة حسام حسن أيضا".

وأوضح: "عقوبة عامل غرفة خلع الملابس كانت أقل من المتوقع ومن التي يجب اتخاذها".

وواصل: "ليس لدينا أي غضاضة في إعادة النظر بأي قرار من لجنة المسابقات، كما سننظر في إيقاف حلمي طولان بعد تقديم فيديوهات تُظهر تعرضه لسباب".

وكانت لجنة المسابقات قد أوقفت حسام حسن 4 مباريات وغرمته 20 ألف جنيه، ومنعت محمد عبد الجليل عامل غرفة ملابس الاتحاد السكندري من مرافقة الفريق حتى نهاية الموسم، وغرمته 50 ألف جنيه، وغرمت عمرو محمود طبيب الفريق 20 ألف جنيه.

وتحوّل مجاهد للحديث عن استعدادات منتخب مصر لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وقال مجاهد: "حسام البدري وشوقي غريب اجتمعا اليوم لفترة طويلة وتبادلا وجهات النظر بشكل يدعو للتفاؤل، كما اجتمع شوقي غريب مع نينو فينجادا لمدة ساعة ونصف".

وتابع: "هذه الروح سينتج عنها نتائج إيجابية رغم تواجدنا في مجموعة قوية، لكن كلنا ثقة في اللاعبين".

وانتقل مجاهد للحديث عن نظام مسابقة الدوري المصري للموسم المقبل.

وقال مجاهد: "اجتمعنا مع الأندية واتفقنا على السماح بـ 5 محترفين الموسم المقبل من أي جنسية بدلا من 4 محترفين + لاعب من شمال إفريقيا".

وأتم: "وكذلك استمرار عدم السماح بمشاركة حراس المرمى الأجانب، هذه أمور منتهية".