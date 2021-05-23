الجونة اسكواش - روان العربي تفجر المفاجأة.. وتأهل طارق مؤمن ونوران جوهر

افتتحت روان العربي لاعبة وادي دجلة الشابة دور ثمن النهائي من بطولة الجونة للاسكواش بمفاجأة كبرى وإقصاء جويل كينج النيوزلاندية المصنفة السابعة عالميا.

ونجحت روان العربي المصنفة 14 عالميا في الفوز بنتيجة 3-0 على اللاعبة النيوزلاندية في مباراة استغرقت 28 دقيقة فقط.

وتأهل في اليوم الأول لثمن نهائي بطولة الجونة لرجال وسيدات الاسكواش خماسي مصري بواقع ثلاث لاعبات في السيدات واثنين في الرجال.

وتقام بطولة الجونة حتى 28 مايو بمجموع جوائز أكثر من 300 ألف دولار، وتلعب منافسات الملعب الزجاجي لأول مرة على أرض مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة GCCC.

وتستأنف غدا الإثنين منافسات ثمن النهائي على أن يقام الدور ربع النهائي يومي الثلاثاء والأربعاء.

كما فازت سلمى هاني على الأمريكية أوليفيا فليتشر بنتيجة 3-0 وبنفس النتيجة نجحت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة في التأهل على حساب الماليزية سيفاسانجاري سوبرامانيام.

أما على مستوى الرجال فنجح كريم عبد الجواد لاعب وادي دجلة في التأهل على حساب كريم الحمامي بنتيجة 3-0 وبنفس النتيجة فاز طارق مؤمن على مازن هشام.

وتعتبر بطولة الجونة واحدة من بطولات الفئة الكبرى (بلاتينوم) وتشهد مشاركة 96 لاعب ولاعبة هذا العام.

وكانت النسخة الماضية من بطولة الجونة قد تم إلغائها بسبب جائحة فيروس كورونا قبل أن تعود البطولة بمنافساتها للرجال والسيدات هذا العام.

وحصد علي فرج ورنيم الوليلي لقب النسخة الأخيرة التي أقيمت في 2019، وكانت رنيم الوليلي قد أعلنت اعتزالها في الصيف الماضي.

موعد مباريات المصريين غدا الإثنين:

يوسف إبراهيم × الويلزي جويل ماكين (1:45 ظهرا)

هانيا الحمامي × ندى عباس (3:00 عصرا)

فارس الدسوقي ×الإنجليزي باتريك روني (3:45 عصرا)

نور الشربيني × يثرب عادل (6:00 مساء)

محمد الشوربجي × الفرنسي بابتيستي ماسوتي (6:45 مساء)

مصطفى عسل × محمد أبو الغار (8:45 مساء)