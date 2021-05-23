اكتملت المعجزة.. ليل يفوز بالدوري الفرنسي ويمنع سان جيرمان من معادلة الرقم القياسي الأحد، 23 مايو 2021 - 23:06 كتب : زكي السعيد ليل بطل الدوري الفرنسي ليل باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي في فرنسا نرشح لكم أخر الأخبار الخارق أوبلاك يفوز بجائزة زامورا للمرة الخامسة 50 ثاتيه | الدوري الإسباني الأسطورة ميسي يفوز بجائزة بيتشيتشي ويحطم رقم دي ستيفانو وهوجو سانشيز 13 دقيقة | الدوري الإسباني بعثة الأهلي تصل الدوحة لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي 17 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا موسم صفري.. براجا يحصد كأس البرتغال على حساب بنفيكا في نهائي شرس 26 دقيقة | أوروبا اسكواش - نوران جوهر: لم أقدم أفضل ما لدي في الجونة.. أتعامل بخبرتي للتغلب على غياب المدربين 37 دقيقة | رياضات أخرى إبراهيم عبد الله: لم يتدخل أحد في قرار رحيل باتشيكو.. وهذا موقفي من انتخابات الزمالك 45 دقيقة | الدوري المصري محمد صلاح لجماهير ليفربول: مررنا بما يحطم أي فريق.. لكن ليس نحن 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي مجاهد: عقوبة عامل غرفة ملابس الاتحاد قليلة.. وسيف جعفر لم يُعاقَب في مباراة ناشئين 46 دقيقة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. خبر في الجول - طرح تذاكر السوبر الإفريقي للحجز.. والكشف عن عدد الجماهير خبر في الجول - اتحاد الكرة يرد على الأهلي بصحة مشاركة سيف جعفر مع الزمالك مجلس الزمالك يعين 3 متحدثين رسميين.. ويحضر لقاء المصري اتحاد الكرة يعلن تعديلات مواعيد الجولات 26 و27 و28 من الدوري مجاهد: عقوبة عامل غرفة ملابس الاتحاد قليلة.. وسيف جعفر لم يُعاقَب في مباراة ناشئين الأكثر مشاهدة 1 تشيلسي يثأر من ليستر ويقدم أفضل هدية إلى ليفربول 2 صنداونز يعتذر لـ الأهلي 3 سيرينو يوضح لـ في الجول سر صورته بقميص الأهلي عقب لقاء صنداونز 4 الأهلي يحتج على إشراك الزمالك لـ سيف جعفر ضد طلائع الجيش أمس اليوم غدا الدوري الإنجليزي 2 ليفربول 0 كريستال بالاس انتهت الدوري الإنجليزي 2 ليستر سيتي 4 توتنام هوتسبر انتهت الدوري الإنجليزي 2 أستون فيلا 1 تشيلسي انتهت الدوري الإنجليزي 5 مانشستر سيتي 0 إيفرتون انتهت الدوري الإنجليزي 1 ولفرهامبتون 2 مانشستر يونايتد انتهت الدوري المصري - الزمالك - المصري لم تبدأ 21:00 الدوري المصري - الإسماعيلي - مصر للمقاصة لم تبدأ 19:00 دوري الدرجة الثانية المصري (القاهرة) - منتخب السويس - نادي زد لم تبدأ 16:00 دوري الدرجة الثانية المصري (القاهرة) - المريخ - الداخلية لم تبدأ 16:00 دوري الدرجة الثانية المصري (القاهرة) - بتروجت - جمهورية شبين لم تبدأ 16:00 الدوري المصري - الاتحاد السكندري - الجونة لم تبدأ 19:00 الدوري المصري - وادي دجلة - طلائع الجيش لم تبدأ 19:00 الدوري المصري - أسـوان - غزل المحلة لم تبدأ 21:00 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - أبها - الأهلي لم تبدأ 20:00 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - الاتحاد - العين لم تبدأ 20:00 قد ينال إعجابك