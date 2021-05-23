اكتملت المعجزة.. ليل يفوز بالدوري الفرنسي ويمنع سان جيرمان من معادلة الرقم القياسي

الأحد، 23 مايو 2021 - 23:06

كتب : زكي السعيد

ليل بطل الدوري الفرنسي

ليل باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي في فرنسا
نرشح لكم
أخر الأخبار
الخارق أوبلاك يفوز بجائزة زامورا للمرة الخامسة 50 ثاتيه | الدوري الإسباني
الأسطورة ميسي يفوز بجائزة بيتشيتشي ويحطم رقم دي ستيفانو وهوجو سانشيز 13 دقيقة | الدوري الإسباني
بعثة الأهلي تصل الدوحة لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي 17 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
موسم صفري.. براجا يحصد كأس البرتغال على حساب بنفيكا في نهائي شرس 26 دقيقة | أوروبا
اسكواش - نوران جوهر: لم أقدم أفضل ما لدي في الجونة.. أتعامل بخبرتي للتغلب على غياب المدربين 37 دقيقة | رياضات أخرى
إبراهيم عبد الله: لم يتدخل أحد في قرار رحيل باتشيكو.. وهذا موقفي من انتخابات الزمالك 45 دقيقة | الدوري المصري
محمد صلاح لجماهير ليفربول: مررنا بما يحطم أي فريق.. لكن ليس نحن 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مجاهد: عقوبة عامل غرفة ملابس الاتحاد قليلة.. وسيف جعفر لم يُعاقَب في مباراة ناشئين 46 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشيلسي يثأر من ليستر ويقدم أفضل هدية إلى ليفربول 2 صنداونز يعتذر لـ الأهلي 3 سيرينو يوضح لـ في الجول سر صورته بقميص الأهلي عقب لقاء صنداونز 4 الأهلي يحتج على إشراك الزمالك لـ سيف جعفر ضد طلائع الجيش
قد ينال إعجابك