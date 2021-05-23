الكبار في دوري الأبطال.. يوفنتوس وميلان يتأهلان على حساب نابولي

في الجولة الأخيرة، ابتسمت الكرة إلى ميلان ويوفنتوس كبيرا الكرة الإيطالية تاريخيا، ليتأهلا إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل على حساب نابولي.

تأهل ميلان هو الأول لهم منذ موسم 2013-2014، فيما تفادى يوفنتوس الغياب عن البطولة الأوروبية الأكبر باحتلال المركز الرابع.

يوفنتوس فاز على بولونيا برباعية، فيما فاز ميلان على أتالانتا بهدفين، وتعادل نابولي مع هيلاس فيرونا.

نتائج المباريات رفعت رصيد ميلان إلى 79 نقطة في المركز الثاني، فيما حل أتالانتا ثالثا برصيد 78 نقطة، ويوفنتوس رابعا برصيد 78 نقطة أيضا، ثم نابولي خامسا بـ 77 نقطة.

بولونيا ويوفنتوس

فاز يوفنتوس على بولونيا بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب بولونيا، ضمن مباريات الجولة الـ38 من الدوري الإيطالي.

سجل ألفارو موراتا هدفين، وفيديريكو كييزا هدف، وديان كولوسيفسكي هدف، فيما سجل ريكاردو أورسوليني هدف بولونيا الوحيد.

التشكيل

أندريا بيرلو لم يشرك كريستيانو رونالدو وفضل بقاءه على مقاعد البدلاء، فيما بدأ بـ باولو ديبالا وألفارو موراتا في الهجوم.

وصف المباراة

يوفنتوس أتم مهمته سريعا في شوط المباراة الأول بثلاثة أهداف.

الهدف الأول جاء في الدقيقة السادسة. ديان كولوسيفسكي يلحق الكرة قبل الخروج ويرسل عرضية أرضية إلى ألفارو موراتا الذي استلم وسدد في العارضة، ليتابعها فيديريكو كييزا في المرمى مسجلا الأول.

يوفنتوس ضرب بالثاني في الدقيقة الـ28. انطلاقة رائعة جدا من باولو ديبالا الذي راوغ ودخل منطقة الجزاء وأرسل عرضية من فوق الحارس بوجه قدمه الخارجي، ليكملها ألفارو موراتا في المرمى الخالي برأسه.

وكان الثالث في الدقيقة الـ45. بينية من ديان كولوسوفيسكي إلى أدريان رابيو الذي ينفرد ويسجل الثالث في المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بثلاثية.

الشوط الثاني

يوفنتوس بدأ الشوط الثاني بتبديل اضطراري. شارك ليوناردو بونوتشي بدلا من ماتياس دي ليخت المصاب.

وحاول بولونيا العودة في اللقاء، فسجل هدفا في الدقيقة الـ46 عن طريق ماتياس سفانبرج، لكن من وضعية التسلل.

ورد يوفنتوس بهدف رابع بالدقيقة الـ47. تشيزني مرر الكرة طويلة من المرمى إلى ألفارو موراتا الذي استلمها واستدار وتقدم ليسدد بيسراه في المرمى مسجلا الرابع. هدف هو الـ11 لـ موراتا هذا الموسم في الدوري.

تبديلات

سينيسا ميهالوفيتش أجرى أولى تبديلات بولونيا في الدقيقة الـ58 بدخول أورسولوني وسانسوني وأنتوف بدلا من إيمانويل فيجناتو، وجاري ميديل، وأولسين.

أندريا بيرلو رد في نفس الدقيقة بدخول ويستون ماكيني وأرتور بدلا من فيديريكو كييزا، وجورجيو كيلليني.

وكانت التبديلات الجديدة من بيرلو في الدقيقة الـ68 بدخول فيديركو بيرنارديسكي وكارلو بينسوليو بدلا من دانيلو، وتشيزني.

أما ميهالوفيتش، فدفع بـ باولو فراجو بدلا من دي سيلفستري في الدقيقة الـ68 أيضا.

وكان لـ بولونيا هدف شرفي في الدقيقة الـ85 عن طريق البديل ريكاردو أورسوليني من تصويبة مباشرة في المرمى مسجلا الأول، ولينتهي اللقاء بفوز يوفنتوس بأربعة أهداف مقابل هدف.

فوز يوفنتوس رفع رصيده إلى 78 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد بولونيا عند 41 نقطة في المركز الـ12.

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أتالانتا وميلان

وفاز ميلان على أتالانتا بهدفين مقابل لا شيء على ملعب جيويس، ضمن مباريات الجولة الـ38 من الدوري الإيطالي.

سجل فرانك كيسي هدفا ميلان من ركلتي جزاء.

وصف المباراة

المباراة كانت هادئة جدا في معظم أوقاتها، إلى أن تحصل ثيو هيرنانديز على ركلة جزاء في الدقيقة الـ39.

فرانك كيسي سجل ركلة الجزاء بنجاح في المرمى، مسجلا الأول للضيوف في الدقيقة الـ42، ولينتهي الشوط الأول بتقدم ميلان.

الشوط الثاني

جيانبييرو جاسبيريني بدأ الشوط الثاني بأولى التبديلات. شارك لويس موريال بدلا من ماتيو بيسينا.

وكاد أتالانتا يدرك التعادل في الدقيقة الـ56. تمريرة من مارتن دي روون إلى دوفان زاباتا الذي سدد بجانب القائم بقليل جدا.

ستيفانو بيولي دفع بـ صاليحو مايتي ورادي كرونيتش بدلا من براهيم دياز وإسماعيل بن ناصر في الدقيقة الـ62.

ثم شارك ماريو ماندزوكيتش وديوجو دالوت بدلا من رافائيل لياو وأليكسيس ساليميكرز في الدقيقة الـ79.

جاسبيريني رد بدخول ماريو باساليتش بدلا من ماهيلي في الدقيقة الـ79.

ثم شارك خوسيه لويس بالومينو بدلا من رافائيل تولوي في الدقيقة الـ87، وأليكسي ميرانشوك بدلا من ماركو فريلور.

ميلان تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الـ90 بعد لمسة يد، وطُرد فيها مارتن دي رون بسبب الاعتراض.

فرانك كيسي تقدم لها وسجل ركلة الجزاء بنجاح في المرمى، ليسجل الهدف الثاني ويقتل اللقاء، ويفوز ميلان بهدفين.

الفوز رفع رصيد ميلان إلى 79 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد أتالانتا عند 78 نقطة في المركز الثالث.

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نابولي وهيلاس فيرونا

وأخيرا، تعادل نابولي مع هيلاس فيرونا بهدف لكل فريق على ملعب "دييجو آرماندو مارادونا"، ضمن مباريات الجولة الـ38 من الدوري الإيطالي.

سجل أمير رحماني هدف نابولي، فيما سجل دافيد فاراوني هدف فيرونا.

التعادل رفع رصيد نابولي إلى 77 نقطة في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد هيلاس فيرونا إلى 45 نقطة في المركز العاشر.

وصف المباراة

نابولي لم يشكل خطورة كبيرة في الشوط الأول. فقط لورينزو إنسيني كاد يسجل الأول في الدقيقة الـ32 بعدما راوغ بمهارة وسدد R2 من داخل منطقة الجزاء بجانب القائم.

في المقابل اضطر هيلاس فيرونا لإجراء تبديل اضطراري بدخول أودوجي بدلا من دافيدوفيتش.

مرة أخرى كاد نابولي يسجل في الدقيقة الـ41 عن طريق هيرفينج لوزانو الذي راوغ وسدد لكن فوق المرمى بقليل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

الشوط الثاني

نابولي بدأ الشوط الثاني أكثر قوة، فكان له الهدف الأول في الدقيقة الـ60. ركنية قابلها فيكتور أوسيمان برأسية اصطدمت بالدفاع، وتابعها أمير رحماني في المرمى مسجلا الأول.

فيرونا أجرى هنا تبديلاته بدخول بيراردي ولازانيا بدلا من باندور ونيكولا كالينيتش في الدقيقة الـ63.

في المقابل دفع جينارو جاتوزو بـ هيرفينج لوزانو بدلا من ماتيو بوليتانو في الدقيقة الـ68.

وكانت الصاعقة في الدقيقة الـ69. طولية من كوراي جونتر إلى دافيد فاراوني الذي انفرد وسدد بيمناه مسجلا التعادل.

جاتوزو كثف الضغط هنا، فدفع بـ مارو روي ودينيس ميرتينز بدلا من سعيد هيساي، وبيوتر زيلينسكي في الدقيقة الـ72 مباشرة.

أما فيرونا، فدفع بـ كيفين رويج وماتيو لوفاتو بدلا من دافيد فاراوني وفيديريكو جياكيريني بالدقيقة الـ79.

وكانت آخر تبديلات نابولي في الدقيقة الـ81 بدخول أندريا بيتانيا بدلا من تيموي باكايوكو.

نابولي كاد يسجل الثاني في الدقيقة الـ86 عن طريق ماتيو بوليتانو الذي دخل منطقة الجزاء وسدد بيسراه بجانب القائم.

لاعبو نابولي طالبوا بركلة جزاء في الدقيقة الـ89، لكن الحكم لم يحتسب أي شيء، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.