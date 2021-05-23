اتحاد الكرة يعلن تعديلات مواعيد الجولات 26 و27 و28 من الدوري

الأحد، 23 مايو 2021 - 22:45

كتب : FilGoal

شعار الدوري المصري

أعلن اتحاد كرة القدم مواعيد مباريات الجولات الـ26 و27 و28 في الدوري المصري بعد إجراء بعض التعديلات عليها بعد الاطلاع على برنامج إعداد منتخب مصر الأول وأيضا المنتخب الأولمبي لتصفيات كأس العالم ولدورة الألعاب الأولمبية.

وكذلك بعد تأهل الأهلي وبيراميدز إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وجاءت تعديلات جدول الدوري كالآتي:

أخبار متعلقة
خبر في الجول - طرح تذاكر السوبر الإفريقي للحجز.. والكشف عن عدد الجماهير عمر رضوان لـ في الجول: إصابتي بجزع في الرباط الصليبي.. وأعود خلال 3 أسابيع صلاح يخسر السباق بفارق هدف.. كين يستعيد الحذاء الذهبي بعد 3 سنوات

الجولة 26

ويلعب الأهلي مع المقاولون العرب يوم 14 يونيو المقبل في الجولة الـ26 بملعب بتروسبورت.

بينما يلعب الزمالك مع أسوان في الجولة ذاتها مع أسوان في استاد القاهرة يوم 16 من الشهر ذاته.

مباراة مؤجلة

ثم يخوض الأهلي مباراة مصر للمقاصة المؤجلة من الجولة 18 يوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو في استاد الجيش بالسويس.

الجولة 27

ويلعب المقاصة مع الزمالك يوم 2 يوليو في استاد الجيش بالسويس في الجولة الـ27.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز في استاد السلام في الجولة ذاتها في نفس اليوم.

الجولة 28

ثم يلعب الزمالك مع غزل المحلة يوم 5 يوليو في استاد القاهرة.

ويلتقي الأهلي مع سموحة في استاد الإسكندرية يوم 6 يوليو.

بينما تقام مباريات كأس مصر في الفترة من 20 إلى 24 يونيو.

ImageImage

الأهلي الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
جيرارد مورينو يحصد جائزة "زارا" للموسم الثاني على التوالي 2 دقيقة | الدوري الإسباني
الخارق أوبلاك يفوز بجائزة زامورا للمرة الخامسة 15 دقيقة | الدوري الإسباني
الأسطورة ميسي يفوز بجائزة بيتشيتشي ويحطم رقم دي ستيفانو وهوجو سانشيز 27 دقيقة | الدوري الإسباني
بعثة الأهلي تصل الدوحة لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي 31 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
موسم صفري.. براجا يحصد كأس البرتغال على حساب بنفيكا في نهائي شرس 40 دقيقة | أوروبا
اسكواش - نوران جوهر: لم أقدم أفضل ما لدي في الجونة.. أتعامل بخبرتي للتغلب على غياب المدربين 52 دقيقة | رياضات أخرى
إبراهيم عبد الله: لم يتدخل أحد في قرار رحيل باتشيكو.. وهذا موقفي من انتخابات الزمالك 59 دقيقة | الدوري المصري
محمد صلاح لجماهير ليفربول: مررنا بما يحطم أي فريق.. لكن ليس نحن ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشيلسي يثأر من ليستر ويقدم أفضل هدية إلى ليفربول 2 صنداونز يعتذر لـ الأهلي 3 سيرينو يوضح لـ في الجول سر صورته بقميص الأهلي عقب لقاء صنداونز 4 الأهلي يحتج على إشراك الزمالك لـ سيف جعفر ضد طلائع الجيش
قد ينال إعجابك