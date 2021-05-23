اتحاد الكرة يعلن تعديلات مواعيد الجولات 26 و27 و28 من الدوري

أعلن اتحاد كرة القدم مواعيد مباريات الجولات الـ26 و27 و28 في الدوري المصري بعد إجراء بعض التعديلات عليها بعد الاطلاع على برنامج إعداد منتخب مصر الأول وأيضا المنتخب الأولمبي لتصفيات كأس العالم ولدورة الألعاب الأولمبية.

وكذلك بعد تأهل الأهلي وبيراميدز إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وجاءت تعديلات جدول الدوري كالآتي:

الجولة 26

ويلعب الأهلي مع المقاولون العرب يوم 14 يونيو المقبل في الجولة الـ26 بملعب بتروسبورت.

بينما يلعب الزمالك مع أسوان في الجولة ذاتها مع أسوان في استاد القاهرة يوم 16 من الشهر ذاته.

مباراة مؤجلة

ثم يخوض الأهلي مباراة مصر للمقاصة المؤجلة من الجولة 18 يوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو في استاد الجيش بالسويس.

الجولة 27

ويلعب المقاصة مع الزمالك يوم 2 يوليو في استاد الجيش بالسويس في الجولة الـ27.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز في استاد السلام في الجولة ذاتها في نفس اليوم.

الجولة 28

ثم يلعب الزمالك مع غزل المحلة يوم 5 يوليو في استاد القاهرة.

ويلتقي الأهلي مع سموحة في استاد الإسكندرية يوم 6 يوليو.

بينما تقام مباريات كأس مصر في الفترة من 20 إلى 24 يونيو.