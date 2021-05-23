الهلال زعيم الدوري السعودي للموسم الثاني على التوالي

توج فريق الهلال بلقب الدوري السعودي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان) للمرة الـ17 في تاريخه، وذلك بعد الفوز على التعاون بهدف دون رد في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

ورفع الزعيم رصيده إلى النقطة 58 في صدارة الدوري، بفارق 4 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني.

وسجل هدف فوز الهلال بافيتيمبي جوميز في الدقيقة 5 من المباراة.

وتجمد رصيد التعاون عند النقطة 47 في المركز الرابع.

وحقق الهلال لقب الدوري للمرة الثانية على التوالي بعد تتويجه باللقب في الموسم الماضي.

في المباراة الثانية فاز الشباب على الفيصلي بثلاثية مقابل هدف في الجولة ذاتها.

وسجل ثلاثية الشباب كل من متعب الحربي وسيباستياو دي فريتاس وكريستيان جوانكا، وجاء هدف الفيصلي عن طريق هشام فايق.

ليصل الشباب إلى النقطة 54 ويخسر لقب الدوري بعد منافسة قوية مع الهلال.

وتجمد رصيد الفيصلي عند النقطة 36 في المركز التاسع.