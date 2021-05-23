في الدرجة الثانية - فاركو يكتسح دمنهور ويزاحم الحرس في الصدارة.. وهزيمة البلدية

اكتسح فاركو مستضيفه دمنهور بخماسية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ23 لمجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية المصري.

وسجل خماسية فاركو كل من أحمد عوض وبلال جمال وعلي بهيج وحسن طارق ومحمد زكريا.

ليرتفع رصيد فاركو إلى النقطة 48 في صدارة المجموعة بالتساوي مع حرس الحدود الذي فاز على بني عبيد بهدفين دون رد سجلهما محمد رضا وخالد سامي.

ويأتي في المركز الثاني خلف فاركو بفارق الأهداف.

كما فاز الأولمبي على الحمام بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيده إلى النقطة 41.

وفاز أبو قير للأسمدة على سبورتنج بثنائية مقابل هدف، ليصل رصيده إلى النقطة 39 في المركز الرابع.

وتغلب دكرنس على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف، ليصل إلى النقطة 33 في المركز السادس، ويتراجع البلدية إلى النقطة المركز الخامس برصيد 37 نقطة.

وانتصر الجزيرة على الرجاء بهدف دون رد ليرتفع رصيد الجزيرة إلى 25 نقطة ويتوقف رصيد الرجاء عند 30 نقطة في المركز السابع.

وتعادل كفر الشيخ مع المنصورة بهدف لكل فريق ليصبح التعادل الثالث على التوالي لكفر الشيخ مع المدير الفني مصطفى عبده.

وتعادل مالية كفر الزيات مع بيلا بهدف لكل فريق.