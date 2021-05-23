انتهى صراع الأبطال – بولونيا (1)-(4) يوفنتوس.. أتالانتا (0)-(2) ميلان.. نابولي (1)-(1) فيرونا.. الكبار إلى الأبطال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي، والصراع على مقاعد التأهل لدوري أبطال أوروبا.

الترتيب الحالي:

2-ميلان: 79 نقطة.

3-أتالانتا: 79 نقطة.

4-يوفنتوس: 78 نقطة.

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5-نابولي: 77 نقطة.

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بولونيا ضد يوفنتوس (1-4)

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نهاية المباراة بفوز يوفنتوس بأربعة أهداف مقابل هدف.

ق. 85 جووول أول لبولونيا.

ق. 47 جوووول رااابع. موراتا يستدير وينفرد ويسدد في المرمى مسجلا الرابع.

ليوناردو بونوتشي يشارك بدلا من ماتياس دي ليخت مع بداية الشوط الثاني.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 جوووول ثاااالث. بينية من ديان كولوسوفيسكي إلى أدريان رابيو الذي ينفرد ويسجل الثالث في المرمى.

ق. 28 جووووول ثاااني. انطلاقة رائعة جدا من باولو ديبالا الذي راوغ ودخل منطقة الجزاء وأرسل عرضية من فوق الحارس بوجه قدمه الخارجي، ليكملها ألفارو موراتا في المرمى الخالي برأسه.

ق. 6 جووول أووول لـ يوفنتوس. كولوسيفسكي يلحق الكرة قبل الخروج ويرسل عرضية أرضية إلى ألفارو موراتا الذي استلم وسدد في العارضة، ليتابعها فيديريكو كييزا في المرمى مسجلا الأول.

بداية المباراة

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أتالانتا ضد ميلان (0-2)

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نهاية المباراة بفوز ميلان بهدفين

ق. 91 جوووول ثااني لميلان عن طريق فرانك كيسي.

ق. 90 ركلة جزاااء جديدة لـ ميلان.

ق. 68 رافائيل لياو ينفرد ويسدد بجانب الحارس لكن في القائم.

ق. 56 دوفان زاباتا كاد يسجل التعادل. بينية من دي روون إلى زاباتا الذي سدد بجانب القائم بسانتيمترات.

لويس موريال يشارك بدلا من ماتيو بيسينا مع بداية الشوط الثاني في صفوف أتالانتا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 42 جوووول أووول. فرانك كيسي يسجل ركلة الجزاء بنجاح.

ق. 39 ركلة جزااااء لـ ميلان بعد عرقلة لـ ثيو هيرنانديز داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة

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نابولي ضد هيلاس فيرونا (1-1)

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نهاية المباراة بالتعادل.

ق. 69 جوووول التعااادل لـ فيرونا عن طريق دييجو فاراوني الذي انفرد وسدد في المرمى مسجلا التعادل.

ق. 60 جووول أووول لـ نابولي عن طريق أمير رحماني. ركنية قابلها أمير رحماني برأسية تصطدم بالدفاع، ليكملها مرة أخرى في المرمى.

بداية الشوط الثاني

ق. 41 هيرفينج لوزانو يراوغ ويسدد لكن فوق المرمى بقليل.

ق. 32 لورينزو إنسيني يراوغ بمهارة ويسدد R2 من داخل منطقة الجزاء بجانب القائم.

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة