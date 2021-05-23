عمر رضوان لـ في الجول: إصابتي بجزع في الرباط الصليبي.. وأعود خلال 3 أسابيع

كشف عمر رضوان حارس مرمى أسوان ومنتخب مصر الأولمبي عن تفاصيل إصابته في الرباط الصليبي.

عمر رضوان النادي : أسـوان أسـوان

وقال عمر رضوان لـFilGoal.com: "إصابتي عبارة عن جزع في الرباط الصليبي وليس قطع".

وأضاف "وبذلك أعود للملاعب مرة أخرى خلال 3 أسابيع".

وتعرض عمر رضوان للإصابة خلال مباراة أسوان ضد مصر للمقاصة في الدوري المصري.

ويلعب عمر رضوان لصفوف أسوان معارا من الأهلي.

ويعد عمر رضوان واحدا من حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي الذي يعتمد عليهم شوقي غريب المدير الفني للمنتخب، بجانب محمد صبحي حارس مرمى الاتحاد السكندري ومحمود جاد حارس إنبي.