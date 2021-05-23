أس: راموس لن يلعب الأولمبياد.. مدرب إسبانيا يريد استدعاء من وصلوا به إلى طوكيو

الأحد، 23 مايو 2021 - 19:44

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - إسبانيا

يبدو أن رغبة سيرخيو راموس قائد ريال مدريد في خوض منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة، قد لا تتحقق.

راموس الذي صرّح في مناسبات عديدة برغبته في المشاركة بالأولمبياد والفوز بالذهبية ليكون قد حصد كل شيء، ليس في مخططات لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأولمبي وفقا لصحيفة "أس".

وذكرت الصحيفة أن اللاعبين المُحتَمل مشاركتهم في أولمبياد طوكيو، سيحصلون على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا هذا الأسبوع.

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وأوضحت الصحيفة المدريدية أن راموس ليس ضمن تلك المجموعة التي تواصل معها طبيب المنتخب الإسباني لتلقي اللقاح خلال أيام.

وتشمل قائمة المُقرر حصولهم على اللقاح مجموعة من اللاعبين مواليد 1996 المنتمين إلى الجيل الفائز ببطولة أوروبا تحت 21 عامًا منذ سنتين والتي أهلت إسبانيا إلى دورة الألعاب الأولمبية.

وهُم: داني سيبايوس لاعب أرسنال، وفابيان رويز لاعب نابولي، وميكيل ميرينو لاعب ريال سوسيداد، وألفونسو بيدرازا لاعب فياريال، ومارك روكا لاعب بايرن ميونيخ، بالإضافة إلى رودري لاعب مانشستر سيتي وماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد المنتمين إلى نفس الجيل رغم عدم تواجدهم في بطولة 2019.

وسيكون على دي لا فوينتي اختيار 3 لاعبين فقط من كل هؤلاء اللاعبين الذين ذكرناهم لأنهم يبلغون 25 عامًا، والحد الأقصى للمشاركة في الأولمبياد هو 24 عامًا.

بالإضافة إلى هؤلاء، سيتلقى اللاعبون مواليد 1997 الذين يمثلون القوام الأساسي للمنتخب الأولمبي اللقاح، وهُم: أوناي نونييز لاعب أتليتك بلباو، وداني أولمو لاعب لايبزج، وميكيل أويارزابال لاعب ريال سوسيداد، وبورخا مايورال لاعب روما، ورافا مير لاعب ويسكا.

وكذلك فيران توريس لاعب مانشستر سيتي، وإيريك جارسيا لاعب مانشستر سيتي، وبيدري لاعب برشلونة.

الصحيفة أكدت في تقريرها أن راموس لم يكن أبدًا ضمن مخططات دي لا فوينتي رغم علاقتهما المميزة، إذ عملا معا في مراحل الناشئين لـ إشبيلية.

وأشار التقرير إلى امتنان دي لا فوينتي لرغبة راموس وحماسه للمشاركة، لكنه يفضّل مواصلة الاعتماد على نفس اللاعبين الذين تأهلوا معا إلى الأولمبياد.

هذه المجموعة التي سيختار منها دي لا فوينتي قائمته هي التي فازت تحت قيادته ببطولة أوروبا تحت 19 عاما في 2015، وبطولة أوروبا تحت 21 عاما في 2019.

ويرى دي لا فوينتي أن ضم لاعبين فوق السن خارج هذه المجموعة سيقلل الانسجام الحاصل بين هذا الجيل.

وتتواجد إسبانيا في المجموعة الثالثة بدورة الألعاب الأولمبية رفقة مصر والأرجنتين وأستراليا.

ويرغب راموس في لعب يورو 2020 مع المنتخب الأول، ثم المشاركة في الأولمبياد، خطة تتعارض مع رؤية ريال مدريد وقد تكون سببا في تعطيل تجديد عقده حتى اللحظة.

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