خبر في الجول - اتحاد الكرة يرد على الأهلي بصحة مشاركة سيف جعفر مع الزمالك

رد اتحاد الكرة على النادي الأهلي بشأن احتجاجه على مشاركة سيف فاروق جعفر مع الزمالك أمام طلائع الجيش.

وأرسل اتحاد الكرة خطابا إلى الأهلي يوضح خلاله صحة مشاركة اللاعب مع الزمالك أمام الجيش.

وحصل FilGoal.com على نسخة من خطاب اتحاد الكرة المرسل إلى الأهلي.

وجاء نص الخطاب كالآتي: "إيماء إلى خطابكم الوارد بشأن مشاركة أحد ناشئي الزمالك أمام طلائع الجيش بالدوري العام، نفيدكم أن النص الوارد في خطابكم المذكور يخص فقط مسابقات المراحل السنية والناشئين والجمهورية".

وأرسل الأهلي مذكرة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم طالب فيها الأخير بـ"تنفيذ اللوائح والقواعد المنظمة للبطولات المختلفة" وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للنادي، وذلك بعد مشاركة سيف جعفر مع الزمالك يوم الخميس ضد طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز. (طالع التفاصيل)

كما أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد الكرة على صحة مشاركة سيف فاروق جعفر مع الزمالك أمام طلائع الجيش بعد انتهاء فترة إيقافه.

وشدد مجاهد على أن اتحاد الكرة سيرسل للأهلي خطابا يشرح خلاله صحة مشاركة سيف جعفر مع الزمالك وأن إيقافه متعلق بمسابقات الناشئين.