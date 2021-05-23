بعد الهبوط.. رونالدو يقيل سيرخيو من تدريب بلد الوليد

الأحد، 23 مايو 2021 - 18:29

كتب : FilGoal

سيرخيو جونزاليس

أعلن نادي بلد الوليد عن إقالة مديره الفني سيرخيو جونزاليس بعد هبوط الفريق إلى الدرجة الثانية في إسبانيا.

وخسر بلد الوليد أمام أتليتكو مدريد مساء أمس السبت في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، ليسقط إلى الدرجة الثانية.

وذكر بلد الوليد –المملوك للظاهرة رونالدو نازاريو- في بيانه أن النادي قرر الانفصال عن سيرخيو، وكذلك ميجيل آنخل جوميز المدير الرياضي.

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وصمد سيرخيو في منصبه حتى نهاية الموسم رغم التقارير العديدة التي تكهنت بإقالته منذ أشهر، لكن رونالدو صمم على تجديد الثقة في مدربه حتى نهاية الطريق.

وتولى سيرخيو (44 عاما) تدريب بلد الوليد في أبريل 2018، ليحقق سيرخيو إنجازا هائلا ويقود الفريق للقسم الأول في نفس الموسم بعد نتائج مذهلة في آخر الجولات.

وحافظ سيرخيو على تواجد بلد الوليد في الدوري الممتاز لثلاثة مواسم، قبل أن يأتي السقوط في 2021.

وقاد سيرخيو فريق بلد الوليد في 137 مباراة، فاز في 39 منها، وخسر 53، وتعادل في 45.

واحتل بلد الوليد المركز 19 –قبل الأخير- في الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة من 5 انتصارات و16 تعادلا و17 هزيمة.

بلد الوليد في إسبانيا الدوري الإسباني
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