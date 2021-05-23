عودة بوخوم وجروثر فيورث للدوري الألماني الممتاز.. ومرموش يودع سانت باولي

انتهت منافسات دوري الدرجة الثانية الألماني، وحُسمَت مقاعد الصعود والهبوط بعد منافسة شرسة.

وتوُج بوخوم باللقب وضمن العودة للدوري الممتاز، بانتصاره على ضيفه ساندهاوزن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ليحافظ بوخوم على صدارته ويرفع رصيده إلى 67 نقطة.

في المقابل ورغم هزيمته، ضمن ساندهاوزن استمراره في القسم الثاني باحتلاله المركز 15 برصيد 34 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أوزنابروك الذي يخوض ملحق الهبوط للدرجة الثالثة.

وعاد بوخوم للدوري الألماني لأول مرة منذ هبوطه في 2010 تحت قيادة مدربه توماس ريس صاحب الـ47 عامًا.

ويعتبر بوخوم أحد أعرق الأندية في التاريخ عمومًا وليس في ألمانيا فقط، إذ تأسس عام 1848.

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كما صعد جروثر فيروث إلى الدوري الممتاز بفوزه على ضيفه فورتونا دوسلدورف بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتأخر فيورث بهدف في الشوط الأول، وفوق ذلك أنهى الشوط بعشرة لاعبين.

لكن ملحمة الشوط الثاني أسفرت عن تسجيل 3 أهداف، آخرها جاء في الدقيقة 83 بواسطة ديكسون أبياما والذي تسبب في صعود الفريق مباشرةً للبوندزليجا.

ودخل فيورث الجولة الأخيرة في المركز الثالث، لكنه قفز إلى المركز الثاني برصدي 64 نقطة متجاوزا هولستين كييل الذي تراجع للمركز الثالث بخسارته أمام دارمشتاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويعود فيورث للدوري الألماني الممتاز الذي ظهر فيه موسم 2012\2013.

وسيضطر هولستين كييل إلى خوض ملحق الصعود للدوري الممتاز في مواجهة كولن صاحب المركز 16 في القسم الأول.

بينما حل هامبورج رابعًا برصيد 58 نقطة وكتب على نفسه البقاء لموسم آخر في درجة لا تليق به، لكنه انتصر على العريق الآخر أينتراخت براونشفايج برباعية وأرسله إلى دوري القسم الثالث.

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وخاض المصري عمر مرموش مباراته الأخيرة بقميص سانت باولي في الخسارة أمام ريجينسبورج بثلاثية دون رد.

وتجمّد رصيد سانت باولي عند 47 نقطة وأنهى المسابقة في المركز العاشر، بعد أن كان في مراكز الهبوط مع بداية الدور الثاني.

وشارك مرموش في المباراة كاملة، وهي آخر 90 دقيقة له مع سانت باولي قبل أن يعود لـ فولفسبورج الذي لعب معارا منه منذ يناير الماضي.

وسجل مرموش 7 أهداف وصنع 3 في 20 مباراة خاضها بدوري القسم الثاني الألماني.

وتلقى مرموش الدعوة من شوقي غريب للانضمام إلى معسكر منتخب مصر الأولمبي المقبل استعدادًا لدورة طوكيو الصيفية.