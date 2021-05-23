يد - تعرف على برنامج إعداد منتخب مصر للمشاركة في أولمبياد طوكيو

الأحد، 23 مايو 2021 - 17:26

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر - يد مصر - الصورة من حساب مصر 2021

5 مباريات سيخوضها منتخب مصر لكرة اليد في طريق إعداده للمشاركة في أوليمبياد طوكيو هذا الصيف.

كشف الاتحاد المصري لكرة اليد عن برنامج إعداد المنتخب للمشاركة في الأوليمبياد، والتي ستتضمن 5 مباريات ودية مع فرق قوية.

وستكون البداية من إسبانيا في دورة إسبانيا الودية، إذ تلعب مصر مع كرواتيا يوم 28 يونيو، ثم مع إسبانيا صاحبة الأرض يوم 29 يونيو.

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بعد إسبانيا، يرتحل منتخب مصر إلى فرنسا، إذ سيواجه الديوك يوم 5 يوليو.

المحطة الثالثة ستكون مع ألمانيا في ألمانيا يوم 10 يوليو.

وفي ألمانيا أيضا، يلتقي منتخبنا مع البرازيل يوم 11 يوليو في ختام الاستعدادات للبطولة.

ومازال الاتحاد المصري لكرة اليد في محاولات لخوض مباراة أو اثنين في طوكيو قبل بداية البطولة.

كان منتخب مصر قد وقع في المجموعة الثانية من البطولة رفقة الدنمارك، والسويد، والبرتغال، واليابان، والبحرين.

وتقام أوليمبياد طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبلين.

كرة يد مصر أوليمبياد طوكيو
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