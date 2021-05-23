إنتر يختتم الدوري الإيطالي بخماسية في شباك أودينيزي

الأحد، 23 مايو 2021 - 17:14

كتب : FilGoal

إنتر ميلان

اختتم فريق إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي المسابقة بالفوز على أودينيزي بخماسية مقابل هدف.

وفاز إنتر على أودينيزي في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي على ملعبه جوسيبي مياتزا، ليصل إلى النقطة رقم 91.

بينما تجمد رصيد أودينيزي عند النقطة 40 في المركز الـ14.

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تقدم إنتر مبكرا في الدقيقة 8 عن طريق أشلي يونج، ثم أضاف كريستيان إيركسين الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وأضاف لوتارو مارتينيز الهدف الثالث في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

قبل أن يسجل إيفان بيرسيتش الهدف الرابع في الدقيقة 64، واختتم روميلو لوكاكو الخماسية في الدقيقة 71 بهدف جاء بعدما اصطدمت الكرة بالعارضة وبجسده وذهبت إلى الشباك.

فيما جاء هدف أودينيزي الوحيد عن طريق روبيرتو بيريرا في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

وتوج إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي للمرة الـ19 في تاريخه وبعد غياب 11 عاما على آخر لقب له في المسابقة.

إنتر ميلان الدوري الإيطالي لوكاكو
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