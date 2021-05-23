وزير الرياضة يكرم لجنة الزمالك السابقة في حضور المجلس الجديد

الأحد، 23 مايو 2021 - 17:07

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - بيان رسمي

عقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جلسة مع اللجنة القضائية التي كانت تدير نادي الزمالك بمقر وزارة الشباب والرياضة بحضور اللجنة الجديدة التي ستتولى إدارة النادي في الفترة الحالية برئاسة حسين لبيب.

وقام وزير الرياضة بتكريم المستشار عماد عبدالعزيز والمستشار هشام إبراهيم والمستشار سامي صبحي أعضاء اللجنة السابقة لإدارة النادي، بالإضافة إلى تكريم اعضاء اللجنة التنفيذية ووجه الشكر لهم على الفترة الماضية .

وكان وزير الرياضة قد أعلن بتعيين لجنة جديدة لإدارة النادي تتكون من: حسين لبيب رئيسا ومحمد الاتربي نائبا للرئيس وطارق جبريل مديرا ماليا وهاني برزي وعمرو أدهم والدكتور حسام المندوه والكابتن حسين السيد أعضاء والدكتور حسين السمري مديرا تنفيذيا والدكتور عاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي.

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وتسلمت اللجنة الجديدة مهامها صباح اليوم السبت، لتبدأ إدارة النادي رسميا.

ويستعد الزمالك لمواجهة النادي المصري مساء غد الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

في الدوري الزمالك وزير الرياضة
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