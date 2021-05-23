وزير الرياضة يكرم لجنة الزمالك السابقة في حضور المجلس الجديد
الأحد، 23 مايو 2021 - 17:07
كتب : أحمد شوقي صلاح
عقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جلسة مع اللجنة القضائية التي كانت تدير نادي الزمالك بمقر وزارة الشباب والرياضة بحضور اللجنة الجديدة التي ستتولى إدارة النادي في الفترة الحالية برئاسة حسين لبيب.
وقام وزير الرياضة بتكريم المستشار عماد عبدالعزيز والمستشار هشام إبراهيم والمستشار سامي صبحي أعضاء اللجنة السابقة لإدارة النادي، بالإضافة إلى تكريم اعضاء اللجنة التنفيذية ووجه الشكر لهم على الفترة الماضية .
وكان وزير الرياضة قد أعلن بتعيين لجنة جديدة لإدارة النادي تتكون من: حسين لبيب رئيسا ومحمد الاتربي نائبا للرئيس وطارق جبريل مديرا ماليا وهاني برزي وعمرو أدهم والدكتور حسام المندوه والكابتن حسين السيد أعضاء والدكتور حسين السمري مديرا تنفيذيا والدكتور عاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي.
وتسلمت اللجنة الجديدة مهامها صباح اليوم السبت، لتبدأ إدارة النادي رسميا.
ويستعد الزمالك لمواجهة النادي المصري مساء غد الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.