الإسماعيلي لـ في الجول: لن نشعر بالراحة قبل ابتعادنا عن مناطق الهبوط

الأحد، 23 مايو 2021 - 16:54

كتب : ياسر الشريف

فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي - الجونة - الصور من حساب الإسماعيلي الرسمي

قال حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي إن حالة الضغوط التي يضع فيها الجهاز الفني واللاعبين أنفسهم تأتي من أجل عبور المرحلة الصعبة من عمر الدوري.

الإسماعيلي يحتل المركز الـ14 بجدول الدوري المصري من أصل 18 فريقا.

وأوضح إبراهيم في تصريحات لـFilGoal.com: "الهزيمة من المقاولون لم تكن السبب وراء صعوبة مواجهة مصر للمقاصة لأن الفوز لن يشعرنا بالراحة".

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وأضاف "لن نشعر بالراحة إلا بعد نهاية الموسم وابتعاد الفريق عن مناطق الخطورة".

وتابع حمد إبراهيم "نعتمد على روح اللاعبين في ظل الضغوط التي نمر بها من تتابع المباريات".

وواصل "البرنامج التدريبي الموضوع للاعبين بعناية ساهم في الحفاظ عليهم من الإصابات ومواجهة الضغط الشديد من تتابع المباريات".

وأتم "لن تكون هناك مشكلة من تتابع المباريات طالما تطبق على الجميع وتمر بها كل الفرق".

ويحل فريق مصر للمقاصة ضيفا على الدراويش ضمن الجولة 24 من الدوري المصري يوم الإثنين.

الإسماعيلي حمد إبراهيم
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