كرة سلة - الزمالك يهزم دوان السنغالي ويحسم تأهله كمتصدر للمجموعة

الأحد، 23 مايو 2021 - 15:56

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة سلة

واصل فريق رجال الزمالك لكرة السلة انتصاراته في بطولة إفريقيا للأندية والمقامة تحت رعاية NBA بعد الفوز على دوان السنغالي.

وحسم الزمالك تأهله إلى ربع النهائي كمتصدر المجموعة بغض النظر عن نتيجة مباراته الختامية أمام المجمع البترولي الجزائري.

وتقام بطولة إفريقيا تحت رعاية NBA للمرة الأولى في التاريخ وتُلعب في مدينة كيجالي الرواندية.

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وتغلب الزمالك على دوان السنغالي بنتيجة 86-62 ورفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف فيروفيارو صاحب الـ 5 نقاط والذي أنهى مبارياته.

أما دوان فتجمد رصيده عند 4 نقاط مع نهاية مبارياته بينما المجمع البترولي فيتذيل الترتيب برصيد نقطتين من خسارتين ويختتم مواجهاته باللعب أمام الزمالك.

وفي حال فوز الزمالك بالمباراة الختامية يرفع رصيده إلى 6 نقاط أما في حالة الخسارة فيصل رصيده إلى 5 نقاط ويتوقف على فيروفيارو وقتها بالمواجهات المباشرة.

وبدأت المباراة متقاربة بين الفريقين قبل أن يحسم الزمالك تفوقه في النصف الثاني من الربع الأول وينهي الفترة بنتيجة 20-14، أما في الفترة الثانية فنجح الزمالك في رفع فارق النقاط وحسم النتيجة 44-33.

وظهر تفوق الزمالك في الفترة الثالثة واضحا بعد أن حسمها بفارق 11 نقطة لتصل النتيجة إلى 69-47 لصالح الزمالك.

وضمن الزمالك المباراة في الفترة الرابعة وتأهله متصدرا لينتهي اللقاء بنتيجة 86-62.

وكان والتر هودج أكثر اللاعبين تسجيلا للنقاط للمباراة الثانية على التوالي بعد تسجيل 15 نقطة.

وبذلك تأهلت أندية اتحاد المنستير التونسي وباتريتوس الرواندي وسلا المغربي وبترو أتليتكو الأنجولي والزمالك المصري وفيروفيارو الموزمبيقي إلى ربع النهائي.

ويتبقى مقعدان لحسم جميع المتأهلين إلى ربع النهائي من بين أفضل فريقين في المركز الثالث بالمجموعات الثلاثة.

كرة سلة الزمالك بطولة إفريقيا للأندية
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