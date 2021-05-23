كيف صارع صلاح على الحذاء الذهبي في جولة ختام الدوري الإنجليزي من قبل

الأحد، 23 مايو 2021 - 15:03

كتب : FilGoal

صلاح مع جائزة الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي

يدخل محمد صلاح نجم ليفربول مباراة الجولة الأخيرة من موسم 2020-2021 بالدوري الإنجليزي وهو يصارع على جائزة الحذاء الذهبي لهداف المسابقة وهي ليست المرة الأولى.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

الدولي المصري متصدر قائمة هدافي الموسم الجاري برصيد 22 هدفا بالتساوي مع هاري كين مهاجم توتنام، قبل جولة الختام يوم الأحد.

في مواسمه الثلاثة الماضية مع ليفربول نافس صلاح على الجائزة سنويا، اقتنصها مرتين وخسرها مرة، لكنه كان يدخل الجولة الأخيرة وسط صراع كبير.

نستعرض معكم موقف صلاح من الصراع على لقب الهداف قبل الجولة الأخيرة في كل موسم.

موسم 2017-2018

في أول مواسمه مع ليفربول تألق صلاح مع ليفربول بشكل مذهل حتى وصل للجولة الأخيرة من الدوري وهو يتصدر هدافي المسابقة برصيد 31 هدفا بفارق 3 أهداف عن ملاحقه كين.

لعب صلاح أمام برايتون وسجل هدفا جعله يضرب الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في موسم واحد من الدوري الإنجليزي بنظامه الجديد، بـ32 هدفا.

ولم ينجح كين في اللحاق بصلاح رغم تسجيل هدفين في شباك ليستر سيتي بالجولة الأخيرة، لينتهي الصراع، صلاح في القمة بـ32 هدفا وخلفه كين بـ30 هدفا.

موسم 2018-2019

وصل صلاح للجولة الأخيرة وهو ينفرد بصدارة جدول الهدافين، برصيد 22 هدفا، وبفارق هدفين عن زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال وسيرجيو أجويرو هداف مانشستر سيتي.

لعب ليفربول ضد ولفرهامبتون ولم ينجح صلاح في التسجيل، لكن ماني سجل ثنائية فتساوى معه في الرصيد نفسه.

كما نجح أوباميانج في تسجيل ثنائية أمام بيرنلي ليتساوى معهما، فيما سجل أجويرو هدفا في شباك برايتون.

ليتقاسم الثلاثي الإفريقي جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي موسم 2018-2019.

موسم 2019-2020

في أقل مواسم صلاح على صعيد التهديف في الدوري الإنجليزي، دخل صلاح الجولة الأخيرة بأمل ضئيل في الفوز بجائزة الهداف.

الدولي المصري سجل وقتها 19 هدفا بفارق 4 أهداف عن متصدر ترتيب الهدافين جايمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

في الوقت الذي توقف فيه فاردي عن التسجيل أمام مانشستر يونايتد بالجولة الختامية لم ينجح صلاح في هز شباك نيوكاسل يونايتد، ليحتل المركز الخامس في ترتيب جدول الهدافين بنهاية الموسم.

فالوصافة تقاسهما أوباميانج وداني إنجز مهاجم ساوثامبتون برصيد 22 هدفا، وخلفها جاء رحيم ستيرلنج مهاجم مانشستر سيتي برصيد 21 هدفا ثم صلاح 19.

محمد صلاح ليفربول هاري كين
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