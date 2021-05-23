في الجول يكشف - موقف إنبي الحالي بشأن كريم فؤاد.. والطويلة يوضح

الأحد، 23 مايو 2021 - 14:29

كتب : حامد وجدي

الزمالك - إنبي - كريم فؤاد - إمام عاشور

كشف مصدر بنادي إنبي، أن مجلس إدارة النادي سيجتمع خلال الأيام المقبلة لتحديد مدى قدرة توفير النادي لأموال تفعيل بند شراء ظهيره كريم فؤاد، من نادي النجوم.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "مجلس الإدارة سيجتمع خلال أيام لتحديد ما إذا كان سيقوم النادي بتفعيل بند شراء اللاعب من نادي النجوم، من عدمه".

وأضاف "كريم فؤاد لاعب كبير، وله مستقبل باهر، ولنا الحق في شرائه حسب العقود بيننا وبين نادي النجوم حتى يوم 31 مايو".

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وفي المقابل، قال محمد الطويلة رئيس نادي النجوم لـ FilGoal.com: "إنبي له الحق في شراء اللاعب مقابل 15 مليون جنيه حتى نهاية الشهر الجاري".

وأردف "لم يصل لي أي عرض رسمي لشراء اللاعب لكن هناك مفاوضات عن طريق وكلاء لناديين كبار بخلاف الأهلي، وفترة معايشة في البرتغال".

وأتم "خلال نهاية الشهر الجاري سنري ما سيحدث، والأولوية لنادي إنبي".

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ويلعب كريم فؤاد البالغ من العمر 21 عاما في مركز الظهير الأيسر والأيمن.

وخاض فؤاد مع إنبي 21 مباراة حتى الآن وساهم في صناعة 4 أهداف للفريق.

كريم فؤاد إنبي الأهلي النجوم
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