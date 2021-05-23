كرة سلة - الزمالك (86)-(62) دوان السنغالي.. نهاية المباراة

يلعب فريق رجال الزمالك لكرة السلة ثاني مبارياته في بطولة إفريقيا للأندية تحت رعاية NBA أمام دوان السنغالي.

لعب الزمالك مباراة واحدة أمام فيروفيارو وتغلب عليه 71-55، أما دوان فتغلب على المجمع البترولي الجزائري وسقط أمام فيروفيارو.

ويحتاج الزمالك للفوز لضمان تأهله إلى ربع النهائي، بينما فوز دوان يشعل المنافسة بين الزمالك والمجمع البترولي قبل مباراتهما غدا الإثنين.

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نهاية المباراة

86-62 للزمالك في اخر الثواني

78-56 الزمالك ومتبقي 4 دقائق

نهاية الفترة الثالثة

69-47 للزمالك

62-41 ومتبقي 3 دقائق

57-34 تفوق كامل للزمالك

انطلاق الربع الثالث

نهاية الربع الثاني

44-33 للزمالك ومتبقي39 ثانية

36-26 ومتبقي 3:35

36-19 تألق الزمالك مستمر

27-16 للزمالك وتفوق مصري

انطلاق الربع الثاني

نهاية الربع الأول

20-14 للزمالك

14-13 دوان السنغالي

11-11 ثلاثية إسلام سالم

الفترة الأولى

انطلاق المباراة