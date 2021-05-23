حلوى أسبوعية واشتراك في متحف.. عرض غريب من بيلينينسش لـ بوفون

الأحد، 23 مايو 2021 - 12:37

كتب : FilGoal

جيانوليجي بوفون

في رسالة قد تبدو مزحة وليست عرضا، بعث نادي بيلينينسش البرتغالي إلى جيانلويجي بوفون أيقونة إيطاليا ويوفنتوس يدعوه للانتقال إلى الفريق.

ونشر النادي عبر موقعه نص الرسالة التي جاء فيها "سمعنا أنك تبحث عن تحد جديد ومستعد لسماع عرض مجنون مغر. لذلك، قررنا تقديم لك شيئا لا يرفض. ماذا عن الانتقال للشبونة لتساعدنا في العودة سريعا لموقعنا في دوري الدرجة الأولى البرتغالي؟".

وأضاف النادي "لدينا بيت للرياضيين. متواضع، لكن الكل هناك مستعد لمنحك فراشه الخاص. بالطبع، تستطيع اختيار منزل يطل على نهر تاجوس، الأمر يرجع لك. العقد سيتضمن دخول متحف الفنون والعمارة والتكنولوجيا لمدة عام. تذكرة عائلية أسبوعية لزيارة متحف المركبات، نصب الاكتشافات، برج بيليم، ودير جيرونيموس، الأخيران يعتبران إرثا عالميا وفقا لمنظمة يونيسكو".

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وأتم "العقد سيتضمن أيضا 6 قطع حلوى في الأسبوع من مطعم باستيز دي بيليم، واحد من أشهر مطاعم الحلوى في البرتغال، والتي ستستمتع بها بالتأكيد دون أن تتأثر حميتك الغذائية".

ويخوض بوفون اليوم الأحد آخر لقاء في رحلته مع يوفنتوس حين يحل ضيفا على بولونيا في الدوري الإيطالي.

وأعلن حارس المرمى المخضرم، البالغ عمره 43 عاما، في وقت سابق رحيله عن يوفنتوس نهاية الموسم الجاري.

وقال إنه قد يستمر في الملاعب.

وتوج بوفون بـ27 لقبا مع الأندية التي مثلها وفاز بكأس العالم 2006 مع إيطاليا.

وحصل على جائزة أفضل لاعب في إيطاليا عام 2017.

بوفون بيلينينسش
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