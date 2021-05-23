فيرجسون: لولا تراجعي عن فكرتي بين الشوطين لهزمت برشلونة في 2011

الأحد، 23 مايو 2021 - 11:53

كتب : FilGoal

ميسي

يعتقد أليكس فيرجسون المدرب الأسبق لمانشستر يونايتد أنه كان بمقدوره التفوق على برشلونة في نهائي دوري أبطال أوروبا 2010-2011.

واسترجع الاسكتلندي المخضرم تلك المباراة التي خسرها بنتيجة 3-1 أمام ليونيل ميسي ورفاقه.

وقال فيرجسون خلال حواره مع جاري نيفيل، لاعب يونايتد السابق، عبر SPORTbible "هكذا خسرت المباراة".

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وواصل "كان علي التغيير بين الشوطين وأن أضع بارك جي سونج لمراقبة ميسي. هنا كان الخطأ. كنت سأفعل ذلك بين الشوطين ثم قلت في نفسي: حسنا، لقد تعادلنا للتو، ربما يرون المباراة مختلفة الآن، ربما نتحسن".

واستمر "كنا جيدين في آخر 10 دقائق من الشوط الأول. عدنا في المباراة وكدنا نتقدم، لو كنت وضعت بارك على ميسي، أعتقد كنا سنفوز".

بعد هدف بيدرو أدرك واين روني التعادل لفريق الشياطين الحمر في ملعب ويمبلي لينتهي الشوط الأول بالتعادل، لكن ميسي كان خارقا للعادة في الشوط الثاني.

سجل هدفا ومهد طريد ديفيد بيا لتسجيل الثالث ليقتنص برشلونة الكأس للمرة الرابعة.

وكان ذلك النهائي الأخير الذي خاضه يونايتد في البطولة.

فيرجسون ميسي مانشستر يونايتد برشلونة
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