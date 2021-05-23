أجويرو: هدفي الأفضل سجلته ضد ليفربول.. والأهم كان الحاسم في 2012

كشف سيرخيو أجويرو نجم مانشستر سيتي أهم لحظاته مع الفريق الإنجليزي الذي يرحل عنه الشهر المقبل بعد 10 سنوات قضاها بين جدرانه.

سيرخيو أجويرو النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وقال الأرجنتيني في حواره مع شبكة سكاي سبورتس:"هدفي ضد كوينز بارك رينجرز هو الأهم في حياتي (في الجولة الأخيرة من الدوري موسم 2011-2012). أشاهد هذه المباراة وعائلتي أيضا وابني. أعتقد هذا الهدف دائما سيظل في ذهني".

وواصل المهاجم البالغ عمره 32 عاما "حين لمست الكرة، قلت في نفسي: ربما نحصل على ركلة جزاء، المدافع لمس لاعبنا لكن ليس بشكل قوي. ثم قلت: علي فقط أن أسدد، وحين سددت، القرار دائما أن تسدد بكل قوة في الزاوية القريبة وعلي أن أكون محظوظا. في اليومين أو الثلاثة التالية لم أكن مصدقا ما حدث".

واستمر "كنا متوترين لأن علينا الفوز، لكن ما حدث في الشوط الثاني، حين نظرت للوقت وكانت الدقيقة 88 والنتيجة تأخرنا 2-1، قلت: لا، لا يمكن أن يحدث ذلك. أحب كل الأهداف لكن هدفي ضد كوينز تظل مكانته خاصة. سجلت كثيرا ضد مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنام، لكن هدفي الأفضل كان ضد ليفربول".

وأتم "لو تتذكر بيبي رينا، خرج بحثا عن الكرة ثم مرر جاريث باري لي. قلت: سأسدد ثم نظرت فوجدت الزاوية صعبة. بالنسبة لي، كان هدفا رائعا".

هدفا أجويرو ضد كوينز وليفربول كانا ضمن 258 هدفا سجلها للفريق الإنجليزي.

ويستعد أجويرو لآخر مباراتين مع سيتي، الأولى ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد، والثانية ضد تشيلسي يوم السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتوج أجويرو بـ15 لقبا مع سيتي.

وتشير التقارير إلى أن اللاعب الأسبق لأتليتكو مدريد سينضم إلى برشلونة.