حسين لبيب: انتخابات الزمالك وفقا للائحة الاسترشادية.. ولا مجال للقرارات الفردية

كشف حسين لبيب، رئيس اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن انتخابات النادي المقبلة ستقام وفقا للائحة الاسترشادية.

وقال لبيب عبر إذاعة أون سبورت: "صدر قرار بتعيين اللجنة الحالية لأن اللجنة السابقة تشكلت على أساس اللائحة القديمة التي أعدها مجلس الإدارة السابق، وبحكم قضائي استجابة لاحتجاج اللجنة الأولمبية تقرر أن تطبق اللائحة الاسترشادية على نادي الزمالك وتشكيل لجنة جديدة لإدارة النادي وفقا لبنودها".

وأردف "لا يحق لنا صياغة لائحة جديدة، لذا ستقام الانتخابات القادمة وفقا للائحة الاسترشادية".

وأكمل "نحترم القوانين وكل المؤسسات الرياضية، ولسنا محسوبين على أي جبهة، نحافظ على العلاقات الطيبة مع الحفاظ على حقوق الزمالك كاملة بالعقل والمنطق والقانون".

وشدد "لا مجال للقرارات الفردية، ونحن بصدد تعديلات على المنظومة الإعلامية بشأن السياسة العامة لها بصرف النظر عن الأسماء، سيكون هناك متحدث رسمي باسم الإدارة ومتحدث لفريق كرة القدم، وسنحسم الأمر خلال الاجتماعات القادمة للجنة".

وأكد "عقدنا اجتماعا مع وزير الرياضة واستعرضنا خلاله مقترحات وحلول للأزمة المالية الطاحنة لسداد مستحقات اللاعبين بكافة الألعاب وليس كرة القدم فقط، وخلال أسبوعين أو ثلاثة سنصل إلى حل".

وشدد "تجديد عقود اللاعبين؟ سوف نتسلم النادي من اللجنة الحالية ثم نعقد أول اجتماع، وأؤكد أنه لا مجال للقرارات الفردية بل سنناقش كل الأمور لإصدار قرارات مقنعة للجميع لدينا تصورات جيدة لن أتحدث عنها بل قرار رسمي يعلن عبر مجلس الإدارة عقدت مع أعضاء اللجنة 4 أو 5 مرات قبل تولي المهمة بشكل رسمي".

وأوضح "أقصد أننا ذاكرنا أوضاع النادي بالفعل ولدينا أفكار وتصورات سنطبقها بالفعل، لذا أشرت إلى أن الأمور ستتضح خلال أسبوعين أو ثلاثة رسالة لجماهير وأعضاء الزمالك، كل أملنا الفترة القادمة إسعاد الجماهير بالنتائج ومحاولة حل المشاكل المالية لتستقر الأمور الرياضية، وأؤكد أن أي لاعب منتمي للزمالك وعقده ساري ولديه مستحقات مالية متأخرة، أعد بأننا سنناقش معهم كافة التفاصيل وما نعد بهم سنكون صادقين في تنفيذه، وهذه الطريقة ستوفر الحالة النفسية لجميع الأطراف".

وأتم "دورنا تسيير الأعمال داخل النادي والتجهيز لإقامة الانتخابات والدعوة لها قبل 45 إلى 60 يوما، ليتسلم المجلس الجديد المسؤولية في 24 نوفمبر المقبل".

كانت اللجنة الأوليمبية قد أخطرت الزمالك بتطبيق اللائحة الاسترشادية، ليتم تعيين حسين السمري المدير التنفيذي للنادي على رأس إدارته، بجانب عاطف النمر المدير الرياضي، وطارق جبريل المدير المالي.

وقررت وزارة الشباب والرياضة تعيين لجنة مكلفة جديدة لإدارة النادي برئاسة حسين لبيب.

وجاءت لجنة الزمالك حسبما أعلنها أشرف صبحي وزير الرياضة:

رئيس اللجنة: حسين لبيب

نائب رئيس اللجنة: محمد الإتربي

المدير المالي: طارق جبريل

عضو مجلس إدارة: هاني بيرزي

عضو مجلس إدارة: عمرو أدهم

عضو مجلس إدارة: حسام المندوه

عضو مجلس إدارة: حسين السيد

المدير التنفيذي لنادي الزمالك: حسين السمري

مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك: عاطف النمر

كما سيتم تعيين متحدثين للنادي، الأول لمجلس الإدارة والثاني لفريق الكرة.