مواعيد مباريات اليوم 23 مايو 2021.. بيراميدز ويوم المصير في إنجلترا وإيطاليا وفرنسا

يحل بيراميدز اليوم الأحد ضيفا على إنيمبا النيجيري في إياب ربع نهائي الكونفدرالية وتنقل beIN 4 المباراة التي تنطلق 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

وتنطلق مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الخامسة مساء ويلعب ليفربول ضد كريستال بالاس (beIN 1 Premium) ويحل تشيلسي ضيفا على أستون فيلا (beIN 1 Extra) ويلعب ليستر سيتي ضد توتنام (beIN 2 Premium).

ويتنافس تشيلسي وليفربول وليستر على مقعدين مؤهلين لدوري أبطال أوروبا. (طالع ترتيب الدوري من هنا)

وفي التاسعة إلا ربع مساء تنطلق الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي ويلعب نابولي ضد فيرونا (beIN 7) ويحل ميلان ضيفا على أتالانتا (beIN 3) ويلعب يوفنتوس ضد بولونيا (beIN 6).

ويتنافس نابولي وميلان يوفنتوس على مقعدين مؤهلين لدوري أبطال أوروبا. (طالع ترتيب الدوري من هنا)

وفي التاسعة مساء تنطلق الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي ويلعب ليل ضد أنجيه (beIN 2) ويحل باريس سان جيرمان ضيفا على ستاد بريست 29 (beIN 1 Premium).

ويكفي ليل الفوز للتتويج بالبطولة. (طالع ترتيب الدوري من هنا)

ومن هنا طالع مواعيد مباريات الأحد كافة