حسم مقعدي الأبطال في إيطاليا.. 90 دقيقة تساوي موسما كاملا و50 مليون يورو ومصير 3 مدربين

90 دقيقة تساوي موسم كامل و50 مليون يورو نظير المشاركة في دوري أبطال أوروبا، 3 مباريات تحدد بطاقتين شاغرتين لـ إيطاليا في دوري أبطال أوروبا.

ميلان، نابولي، يوفنتوس، عين في أقدام اللاعبين في أرضية الملعب وعين على الملعبين الآخرين من أجل حصد بطاقة التأهل الأوروبية، بعد موسم شاق.

ميلان يحل ضيفا على أتالانتا، ونابولي يستضيف هيلاس فيرونا، ويوفنتوس ينتظر مواجهة بولونيا.

ما هي حسابات التأهل وماذا قال المدربون وما هي أبرز الأرقام؟

الموقف

(3) ميلان – 76 نقطة – يحل ضيفا على أتالانتا في ملعب جيويس

(4) نابولي – 76 نقطة – يستضيف هيلاس فيرونا في ملعب دييجو أرماندو مارادونا

(5) يوفنتوس – 75 نقطة – يحل ضيفا على بولونيا في ملعب ريناتو دالارا

العامل الحاسم بين الأندية الثلاثة هو المواجهات المباشرة:

ميلان يتفوق على نابولي بعد فوزه بنتيجة 3-1 ذهابا والخسارة 1-0 إيابا.

نابولي يتفوق على يوفنتوس بفضل الأهداف خارج الأرض بالفوز 1-0 ذهابا والخسارة إيابا 2-1.

ميلان يتفوق على يوفنتوس بعد الخسارة ذهابا 3-1 والفوز إيابا 3-0.

وبالتالي في حال التعادل في النقاط بين ميلان ونابولي يتأهل الروسونيري، وفي حال تعادل يوفنتوس في النقاط مع أي منهما يودع.

حسابات التأهل

ميلان

الفوز: يعني الارتقاء للمركز الثاني والتأهل لدوري الأبطال.

التعادل: يعني انتظار نتائج المنافسين، إذا فاز نابولي ويوفنتوس خسر ميلان بطاقة التأهل لأبطال، وإذا تعثرا أو تعثر أحدهما يتأهل الروسونيري حتى لو تساووا في النقاط بفضل التفوق في المواجهات المباشرة.

الخسارة: يعني انتظار نتائج المنافسين، إذا فاز نابولي ويوفنتوس خسر ميلان بطاقة التأهل لأبطال، وإذا تعثرا أو تعثر أحدهما يتأهل الروسونيري حتى لو تساووا في النقاط بفضل التفوق في المواجهات المباشرة.

نابولي

الفوز: يعني التأهل لدوري الأبطال، وحال تعادل ميلان وأتالانتا قد يحل وصيفا للإنتر البطل.

التعادل: يعني انتظار نتائج المنافسين، إذا فاز ميلان ويوفنتوس خسر نابولي بطاقة التأهل لأبطال، وإذا تعثرا أو تعثر أحدهما تأهل البارتينوبي.

الخسارة: يعني انتظار نتائج المنافسين، إذا فاز ميلان ويوفنتوس خسر نابولي بطاقة التأهل لأبطال، وإذا تعثرا أو تعثر أحدهما تأهل البارتينوبي.

يوفنتوس

الفوز: الحالة الوحيدة التي يحتاجها يوفنتوس للتأهل لدوري الأبطال هو الفوز وتعثر ميلان أو نابولي بالتعادل أو الخسارة.

التعادل: يعني الفشل في التأهل لتفوق ميلان ونابولي في المواجهات المباشرة على البيانكونيري، حتى ولو خسر الفريقان.

الخسارة: يعني الفشل في التأهل لتفوق ميلان ونابولي في المواجهات المباشرة على البيانكونيري، حتى ولو خسر الفريقان.

لنلقي نظرة سريعة على المؤتمرات لنتعرف على ما قاله المدربون قبل المواجهات الثلاثة المصيرية والتي قد تتحكم في مصير المدربين الثلاثة أيضا.

بولونيا × يوفنتوس

أندريا بيرلو المدير الفني لـ يوفنتوس قال: "البعض اعتبرنا ميتين وتم دفننا عقب الهزيمة من ميلان ولكننا عدنا ووفقنا على قدمنا، يجب أولا أن نركز على أنفسنا وأن نقدم أداء قويا ضد بولونيا ونحقق الفوز الذي نريده ولننظر بعد ذلك لنتائج الآخرين".

وشدد "أهم شيء أن نلعب جيدا وألا نندم".

يوفنتوس بعد الخسارة من ميلان بثلاثية دون مقابل، فاز على ساسولو وإنتر وحقق لقب كأس إيطاليا أمام أتالانتا.

وسيفتقد بيرلو خدمات الويلزي آرون رامسي بسبب الإصابة في قائمة الفريق، بالإضافة إلى رودريجو بنتانكور الموقوف.

ولا يريد يوفنتوس خسارة بطاقة تأهله لدوري أبطال أوروبا بعد 9 مواسم من الظهور المتتالي تخللها الوصول للنهائي مرتين.

بيرلو في حال استطاع قيادة يوفنتوس للتأهل لدوري الأبطال قد يقلل من الضغوط عليه في أول تجربة له، ويمنح لنفسه الفرصة أمام الجماهير من أجل الاستمرار في المهمة لموسم آخر.

من جانبه مزح سينسيا ميهايلوفيتش المدير الفني لـ بولونيا وقال في المؤتمر الصحفي: "كما تعلم، ذهبت أمس لإجراء فحص طبي في المستشفى واضطروا إلى وضعني تحت الجهاز، لقد أيقظوني في اللحظة التي كنت أحلم فيها أن باولو ديبالا كان يسدد ركلة جزاء ليوفنتوس وكانت النتيجة 0-0. لا أعلم ماذا حصل. أتساءل عما إذا كان ذلك يعني شيئا".

وأضاف "إذا كنا سنفوز، سنفعل ذلك من أجلنا، من أجل المدينة والجماهير، وليس لتقديم خدمة لأي شخص آخر".

ويحتل بولونيا المركز الـ 12 في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 41 نقطة، ولم يحقق الفوز في آخر 6 مباريات.

ويعود آخر انتصار لبولونيا على يوفنتوس منذ فبراير 2011 على ملعب الأولمبيكو في تورينو بثنائية سجلها ماركو دي فايو.

ومنذ ذلك الحين فاز يوفنتوس في 15 مباراة -10 منها من آخر 10 مباريات- من 19 مباراة في الدوري والكأس.

وخلال 19 مباراة للمدرب الصربي فاز في مباراة واحدة على يوفنتوس عندما كان مدربا لـ كاتانيا موسم 2009-2010 بنتيجة 2-1، وخسر 13 وتعادل في 5.

حامل لقب الدوري الإيطالي في آخر 9 مواسم لم يتصدر مطلقا هذا الموسم، وتواجد في المربع الذهبي في 27 جولة منها 14 جولة في المركز الثالث.

نابولي × هيلاس فيرونا

لم يخسر البارتينوبي سوى مباراة كانت أمام يوفنتوس في آخر 15 مباراة بالدوري الإيطالي، وقد تكون مباراة اليوم هي الأخيرة لـ جينارو جاتوزو مع الفريق في ظل التقارير التي تشير لرحيله والاقتراب من لاتسيو وفيورنتينا.

أولتراس نابولي نشر بيانا سيوزع خارج ملعب مارادونا قبل بداية اللقاء جاء فيه: "لقد وصلنا أخيرا إلى نهاية موسم سيبقى في الذاكرة باعتباره الموسم الوحيد بدون العنصر الأكثر أهمية: الجماهير".

"هذا يعني أننا لا نستطيع أن نشعر أن هذه الحملة هي حملتنا بالكامل. ومع ذلك، لا تزال مكونات وقيم أولئك الذين يمثلون قمصاننا داخل وخارج الملعب وهذا هو سبب تكريمنا للمدرب جاتوزو".

"أكثر من التأهل لدوري أبطال أوروبا (وهو الآن الحد الأدنى للهدف)، نحن نكرمه لأنه كان قادرا على نقل الشعور بالانتماء إلى الفريق، وهو المبدأ الأكثر قيمة بالنسبة لنا كمشجعين!".

"ومع ذلك، ليس لدينا سوى أعمق ازدراء لمديري النادي، ووسائل الإعلام المتقلبة وهذا الجزء من المدينة الذي كان يحاول إجبار المدرب على الخروج، متجاهلين أنه كان يمر بسلسلة من الأحداث الشخصية والمهنية الرهيبة، بما في ذلك فقدان الأسرة، وحالة طبية أثرت على بصره وتوقف الفريق عن العمل تقريبا".

ولا يعاني نابولي من غيابات مؤثرة، سوى كاليدو كوليبالي واستعاد نيكولا ماكسيموفيتش بعد تعافيه من فيروس كورونا.

في المقابل فأن الكرواتي إيفان يوريتش المدير الفني لفيرونا أشار إلى أن مباراة اليوم قد تكون الأخيرة له مع الفريق أيضا.

فاز فيرونا في الذهاب بنتيجة 3-1، ويحتل المركز العاشر برصيد 44 نقطة وضمن مركزه بشكل وخسارته مع فوز بولونيا على يوفنتوس تعني ارتقاء الأخير للمركز العاشر وتراجع فيرونا للمركز الـ 11.

دخل نابولي المربع الذهبي في 12 جولة فقط الموسم الجاري، وكان أفضل مركز له هو الصدارة في الجولة الثانية فقط.

أتالانتا × ميلان

في اليوم التالي لخسارة نهائي كأس إيطاليا، خرج جانبييرو جاسبريني المدير الفني لـ أتالانتا بتصريح مقتضب عبر موقع النادي الرسمي قائلا: "نحن نقوم بواجبنا دائما، ولسنا مسؤولين عن مصير الآخرين، كل نادٍ مسؤول عن نفسه".

وأضاف "سنحاول الفوز بالنقاط وحصد المركز الثاني، وبهذا سوف نصل إلى هدفنا".

ويستهدف أتالانتا إنهاء الموسم للمرة الأولى في تاريخه بمركز الوصيف في إنجاز لم يتحقق من قبل، بل كان على أعتابه الموسم الماضي وخسره لصالح إنتر في الجولة الأخيرة.

المدرب الإيطالي لم يحضر المؤتمر الصحفي، بل تواجد لوكا بيركاسي مدير النادي والذي قال: "كل ما نقوم به هو ثمرة العمل الجاد، الذي يجب ألا نعتبره أمرا مفروغا منه. نحن نعلم ما يعنيه التنافس في الدوري الإيطالي، ونحن فخورون بما نقوم به ولا نرى أي سلبيات. نحن نعلم من نحن".

وشدد: "نحن نتحدث عن أتالانتا شديد التنافس ، ونواجه فريقا قويا مثل ميلان ونعلم بالفعل أننا تأهلنا لدوري أبطال أوروبا مما يجعلنا فخورين للغاية. بعد قولي هذا، سنقدم كل ما لدينا غدا. سيلعب أتالانتا مثل أتالانتا".

وسيغيب عن أتالانتا، هانس هاتيبور المصاب وكذلك لنفس السبب فيكتور كوفالينكو، بينما تظل مشاركة روبن جوسنيس محل شك.

ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان قال في المؤتمر الصحفي: "نحن بحاجة إلى أن نكون أقوياء عقليا، حيث ستكون هناك صعوبات ويجب أن نكون أقوياء للتغلب على تلك العقبات ومواصلة لعب كرة القدم الخاصة بنا".

ويواجه بيولي أزمة إذ لم يفز عليه من قبل في الدوري الإيطالي مع ميلان فخسر مباراتين وتعادل في واحدة، فأوضح: "هذا لأنهم فريق قوي للغاية وفي الموسم الماضي لم نكن في مستواهم. لقد اقتربنا كثيرا ونأمل أن نثبت غدا أننا قادرون على هزيمة أي شخص".

بيولي قد يدفع الثمن ويرحل رغم تأكيد إدارة ميلان عدم وجود نية للتغيير، الأوكراني أندريه شيفشينكو ارتبط اسمه كثيرا بتدريب ميلان في المستقبل وقد يتحقق ذلك حال رحل الإيطالي.

وقد يفتقد ميلان خدمات أنتي ريبيتش بسبب الإصابة في الساق إذ لم يشارك في التدريب الصباحي أمس.

وفي حال فشل ميلان في التأهل لدوري أبطال أوروبا سيكون ثاني فريق بعد يوفنتوس في موسم 1935-36 يحصد لقب بطل الشتاء وينهي الموسم خارج المراكز الأربعة الأولى، وينهي خامسا.

لم يخرج ميلان من المربع الذهبي سوى في جولتين فقط (2 و33) وتصدر ترتيب الدوري لـ 18 جولة متتالية قبل أن ينقض يوفنتوس عليها.

تبدأ المباريات في التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وبعد ساعتين سيتعين علينا معرفة ممثلا إيطاليا اللذان سينضما إلى إنتر وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.