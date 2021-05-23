اسكواش - نور الشربيني: عدم انتظام البطولات أربك حسابات اللاعبين.. ومواجهة الشباب صعبة

الأحد، 23 مايو 2021 - 10:52

كتب : FilGoal

نور الشربيني - اسكواش

حسمت نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا تأهلها إلى ثمن نهائي بطولة الجونة للاسكواش والمقامة في نسختها التاسعة.

ونجحت نور في التأهل على حساب مواطنتها الشابة فريدة محمد بثلاثة أشواط دون مقابل.

وقالت نور الشربيني لـ FilGoal.com عقب تأهلها: "سعيدة بالعودة لخوض البطولات من جديد بعد فترة من عدم الانتظام بسبب جائحة كورونا".

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وتابعت "مشكلة ما بعد فترة التوقف هي تأجيل عدد من البطولات بسبب ظروف كورونا والسفر، لم نلعب سوى في مصر تقريبا".

وكشفت نور الشربيني "تلاحمت بطولات الموسمين بسبب ظروف التأجيل قبل أن نعود للانتظام من جديد بداية من بطولة الجونة".

وأوضحت "عقب منافسات الجونة تستأنف البطولات الكبرى بداية من الشهر المقبل".

وأعلن الاتحاد الدولي للاسكواش عن خوض منافسات مانشستر المفتوحة للرجال والسيدات والسلسلة النهائية لأفضل ثمانية لاعبين المقرر لها في مصر في يونيو، بينما بطولة العالم تعود من جديد في أمريكا قبل أن تعود بطولة بريطانيا المفتوحة في أغسطس.

وعن مواجهة فريدة محمد قالت نور: "مواجهة الشباب صعبة، وهي لاعبة أخرى قادمة للظهور بقوة، تلعب بشكل جيد وصعب للغاية".

وتابعت "هي لاعبة صغيرة في السن وجائعة وتريد إظهار كل شيء أمام خصما لم تلعب أمامها من قبل".

واختتمت تصريحاته "تعاملت مع طريقة لعبها في الشوط الأول وأعتقد أنني قدمت أداءا جيدا في أخر شوطين".

وتلعب نور الشربيني مباراتها المقبلة أمام مواطنتها يثرب عادل في ثمن النهائي مساء غد الإثنين.

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