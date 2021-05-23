الجونة اسكواش - مروان الشوربجي يودع مبكرا.. وتأهل شقيقه محمد ونور الشربيني

ودع مروان الشوربجي حامل لقب بطولة الجونة نسخة 2018 منافسات النسخة الجارية مبكرا أمام مواطنه محمد أبو الغار.

واختتمت منافسات دور الـ32 من بطولة الجونة لرجال وسيدات الاسكواش في نسختها التاسعة، وشهدت تأهل نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا.

وتقام بطولة الجونة حتى 28 مايو بمجموع جوائز أكثر من 300 ألف دولار، وتلعب منافسات الملعب الزجاجي لأول مرة على أرض مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة GCCC.

وشهد اليوم الثاني من دور الـ32 تأهل تسعة مصرييين إلى ثمن نهائي الرجال والسيدات بجانب السبعة متأهلين من اليوم الأول.

وفازت نور الشربيني على مواطنتها فريدة محمد بثلاثة أشواط نظيفة، وبنفس النتيجة تأهل محمد الشوربجي على حساب جريج لوبان.

كما نجحت الفرنسية كاميل سيرم في التأهل بصعوبة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد أمام البلجيكية تيني جيليس.

وفي أقوى مباريات اليوم تغلب محمد أبو الغار على مروان الشوربجي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 70 دقيقة.

وحقق أبو الغار فوزه الأول على مروان منذ عشر سنوات ونجح في إقصاء بطل نسخة الجونة 2018.

وبذلك تأهل 9 مصريين في منافسات الرجال وسبع لاعبات من منافسات السيدات إلى ثمن النهائي المقرر إقامته على يومين الأحد والإثنين.

وتعتبر بطولة الجونة واحدة من بطولات الفئة الكبرى (بلاتينوم) وتشهد مشاركة 96 لاعب ولاعبة هذا العام.

وكانت النسخة الماضية من بطولة الجونة قد تم إلغائها بسبب جائحة فيروس كورونا قبل أن تعود البطولة بمنافساتها للرجال والسيدات هذا العام.

وحصد علي فرج ورنيم الوليلي لقب النسخة الأخيرة التي أقيمت في 2019، وكانت رنيم الوليلي قد أعلنت اعتزالها في الصيف الماضي.

موعد مباريات المصريين في ثمن النهائي:

الأحد

روان العربي × النيوزلاندية جويل كينج (1:00 ظهرا)

سلمى هاني × الأمريكية أوليفيا فليتشر (3:00 عصرا)

كريم عبد الجواد × كريم الحمامي (3:45 عصرا)

نوران جوهر × الماليزية سيفاسناجاري سوبرامانيام (6:00 مساء)

طارق مؤمن × مازن هشام (6:45 مساء)

الإثنين

يوسف إبراهيم × الويلزي جويل ماكين (1:45 ظهرا)

هانيا الحمامي × ندى عباس (3:00 عصرا)

فارس الدسوقي ×الإنجليزي باتريك روني (3:45 عصرا)

نور الشربيني × يثرب عادل (6:00 مساء)

محمد الشوربجي × الفرنسي بابتيستي ماسوتي (6:45 مساء)

مصطفى عسل × محمد أبو الغار (8:45 مساء)