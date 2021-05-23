إنجاز تاريخي.. تشابي ألونسو يقود ريال سوسيداد (ب) لصعود غاب 59 عامًا الأحد، 23 مايو 2021 - 00:25 كتب : FilGoal ريال سوسيداد (ب) ريال سوسيداد في إسبانيا نرشح لكم أخر الأخبار الجونة اسكواش - مروان الشوربجي يودع مبكرا.. وتأهل شقيقه محمد ونور الشربيني 11 دقيقة | رياضات أخرى إنجاز تاريخي.. تشابي ألونسو يقود ريال سوسيداد (ب) لصعود غاب 59 عامًا 14 دقيقة | أوروبا مران الزمالك – أوباما يواصل التأهيل.. ومحاضرة فنية من كارتيرون 21 دقيقة | الدوري المصري مجاهد: مشاركة سيف جعفر أمام الجيش صحيحة 100% والأزمة أخذت أكبر من حجمها 40 دقيقة | الدوري المصري خبر في الجول - إعفاء لاعبي الأهلي الحاصلين على لقاح "كورونا" من المسحات الطبية في قطر 56 دقيقة | إفريقيا حسين لبيب يوضح لماذا "لا يمكنه الإجابة عن سؤال ميدو".. ومن يحق لهم دخول الانتخابات ساعة | مصر سيميوني: سواريز حيوان وقاتل ومتمرد.. وكان عاما صعبا بعد أن فقدنا الأقارب والأصدقاء ساعة | الدوري الإسباني بيان – تشيلسي يعلن دعم مجتمع اليهود ضد "معاداة السامية" ساعة | الدوري الإنجليزي التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مجاهد: مشاركة سيف جعفر أمام الجيش صحيحة 100% والأزمة أخذت أكبر من حجمها حسين لبيب يوضح لماذا "لا يمكنه الإجابة عن سؤال ميدو".. ومن يحق لهم دخول الانتخابات خبر في الجول - اتجاه لإقامة السوبر الإفريقي بحضور الجماهير الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.. نسبة مبهرة وتعثر ونصر تاريخي أمام الترجي الدوري رقم 11.. أتليتكو مدريد على عرش إسبانيا بعد نهاية مجنونة لموسم ناري الأكثر مشاهدة 1 تشيلسي يثأر من ليستر ويقدم أفضل هدية إلى ليفربول 2 الأهلي يحتج على إشراك الزمالك لـ سيف جعفر ضد طلائع الجيش 3 3 أرقام قياسية تنتظر صلاح أمام بيرنلي 4 بعد تأهل الأهلي.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمس اليوم غدا دوري أبطال إفريقيا (3) 2 الترجي (2)0 شباب بلوزداد انتهت دوري أبطال إفريقيا 1 الوداد الرياضي 0 مولودية الجزائر انتهت دوري أبطال إفريقيا 1 ماميلودي صنداونز 1 الأهلي انتهت دوري أبطال إفريقيا 3 سيمبا 0 كايزر تشيفز انتهت الدوري الإسباني 2 ريال مدريد 1 فياريال انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول - كريستال بالاس لم تبدأ 17:00 الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي - إيفرتون لم تبدأ 17:00 الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون - مانشستر يونايتد لم تبدأ 17:00 الدوري الإنجليزي - أرسنال - برايتون لم تبدأ 17:00 الدوري الإنجليزي - أستون فيلا - تشيلسي لم تبدأ 17:00 قد ينال إعجابك