مران الزمالك – أوباما يواصل التأهيل.. ومحاضرة فنية من كارتيرون

الأحد، 23 مايو 2021 - 00:18

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك

واصل يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك، أداء تدريبات تأهيلية خلال المران المسائي اليوم السبت.

وعقد باتريس كارتيرن المدرب الفرنسي لنادي الزمالك، محاضرة فنية قبل انطلاقة المران مع اللاعبين.

وحرص كارتيرون على تحفيز اللاعبين من أجل مواصلة الانتصارات في بطولة الدوري والحفاظ على صدارة الجدول، حيث أكد على ثقته الكبيرة في تحقيق نتيجة طيبة أمام المصري.

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وركز كارتيرون على رفع المعدل البدني للاعبين خلال تدريبات الفريق، بجانب التركيز على تطبيق بعض الجمل التكتيكية خلال مران الفريق الجماعي اليوم السبت.

وركز المدير الفني على التحرك بدون كرة في أكثر من موقف داخل الملعب، بالإضافة إلى العمل على التسليم والتسلم تحت ضغط المنافس.

من جهة أخرى، واصل يوسف أوباما لاعب الفريق أداء برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.

وخاض أوباما بعض التدريبات التأهيلية على هامش المران ضمن البرنامج الموضوع له من محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويواجه الزمالك نظيره المصري مساء يوم الإثنين المقبل ضمن مواجهات الجولة رقم الـ24 من بطولة الدوري.

في الدوري الزمالك كارتيرون
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