مجاهد: مشاركة سيف جعفر أمام الجيش صحيحة 100% والأزمة أخذت أكبر من حجمها

الأحد، 23 مايو 2021 - 00:00

كتب : FilGoal

أحمد مجاهد

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد الكرة على صحة مشاركة سيف فاروق جعفر مع الزمالك أمام طلائع الجيش بعد انتهاء فترة إيقافه.

وقال مجاهد عبر قناة صدى البلد: "مشاركة سيف جعفر مع الزمالك أمام الجيش صحيحة بنسبة 100% والأزمة أخذت أكبر من حجمها".

وأضاف "النص المكتوب في شكوى النادي الأهلي بشأن مشاركة سيف جعفر مع الزمالك أمام الجيش بمنتهى الوضوح ينطبق على مسابقات الناشئين نصا".

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وأكمل "اتحاد الكرة أرسل خطابا للزمالك يؤكد خلاله أن اللاعبين الموقوفين يحق لهم المشاركة بداية من يوم 20 مايو وإمام عاشور فقط هو الذي لا يحق له المشاركة حتى الآن".

وواصل "اتحاد الكرة سيرسل للأهلي خطابا يشرح خلاله صحة مشاركة سيف جعفر مع الزمالك وأن إيقافه متعلق بمسابقات الناشئين".

وتابع "أشكر مسؤولي طلائع الجيش لعدم الانسياق خلف ما قيل بشأن صحة مشاركة لاعبي الزمالك أمامهم".

واستمر في تصريحاته "عقوبات مسابقات الناشئين تجتمع على كل مراحل الناشئين وتنفصل عن الدرجة الأولى".

وأتم "انضمام إمام عاشور للمنتخب الأولمبي أمر فني يخص شوقي غريب".

وأرسل الأهلي مذكرة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم طالب فيها الأخير بـ"تنفيذ اللوائح والقواعد المنظمة للبطولات المختلفة" وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للنادي، وذلك بعد مشاركة سيف جعفر مع الزمالك يوم الخميس ضد طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز. (طالع التفاصيل)

الزمالك سيف جعفر أحمد مجاهد
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