حسين لبيب يوضح لماذا "لا يمكنه الإجابة عن سؤال ميدو".. ومن يحق لهم دخول الانتخابات

السبت، 22 مايو 2021 - 23:37

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاصة - ميدو

شدد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، على جماعية القرارات التي ستصدر عن الإدارة بالفترة المقبلة.

لبيب الذي تم تعيينه في منصبه اليوم السبت، سُئل عن إمكانية تعيين أحمد حسام ميدو كمدير للجنة الكرة.

فأجاب لبيب عبر إم بي سي مصر: "لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال لأن أو ما قررناه هو ألا نخرج بقرارات فردية".

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حسين لبيب في أولى تصريحاته: "فريق الكرة على رأس 3 أولويات.. ولن نقبل ظلم الزمالك" تحديد موعد تسلم لجنة الزمالك الجديدة للنادي وزير الرياضة: مصلحة الزمالك فوق الجميع.. والمجلس الذي سيتم انتخابه سيتولى المهمة 29 نوفمبر حسين لبيب رئيسا لـ الزمالك والإعلان عن اللجنة بالكامل.. والدعوة لإجراء انتخابات 1 سبتمبر

وتابع: "يجب أن نجتمع ونناقش ونقرر بالإجماع، وبعدها يكون المتحدث باسم النادي مسؤولا عن الإبلاغ بهذا القرار".

وكشف لبيب عن هوية أعضاء اللجنة الذين يحق لهم الترشح في انتخابات الزمالك المقبلة".

وقال لبيب: "نحن 9 أغضاء، منهم 3 لديهم صفة تنفيذية وهم حسين السمري وعاطف النمر وطارق جبريل، وهؤلاء من لا يحق لهم الترشح".

وأتم: "أما السداسي المتبقي فيحق له الترشح، لكننا لم نأت إلى الزمالك بهدف دخول الانتخابات".

كانت اللجنة الأوليمبية قد أخطرت الزمالك بتطبيق اللائحة الاسترشادية، ليتم تعييم حسين السمري المدير التنفيذي للنادي على رأس إدارته، بجانب عاطف النمر المدير الرياضي، وطارق جبريل المدير المالي.

وقررت وزارة الشباب والرياضة تعيين لجنة مكلفة جديدة لإدارة النادي برئاسة حسين لبيب.

وجاءت لجنة الزمالك حسبما أعلنها أشرف صبحي وزير الرياضة:

رئيس اللجنة: حسين لبيب

نائب رئيس اللجنة: محمد الإتربي

المدير المالي: طارق جبريل

عضو مجلس إدارة: هاني بيرزي

عضو مجلس إدارة: عمرو أدهم

عضو مجلس إدارة: حسام المندوه

عضو مجلس إدارة: حسين السيد

المدير التنفيذي لنادي الزمالك: حسين السمري

مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك: عاطف النمر

كما سيتم تعيين متحدثين للنادي، الأول لمجلس الإدارة والثاني لفريق الكرة.

الزمالك
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