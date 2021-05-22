الاتحاد السكندري يتقدم بالتماس لتخفيض عقوبة حسام حسن

تقدم نادي الاتحاد السكندري بالتماس إلى الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل تخفيض عقوبات الفريق على خلفية مباراة المصري.

وكان اتحاد الكرة قرر إيقاف حسام حسن المدير الفني للاتحاد وتغريمه 20 ألف جنيه عقب مباراة المصري بسبب السلوك غير الرياضي.

كذلك قرر اتحاد الكرة:

- إيقاف مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري مباراة واحدة لحصوله على الانذار الثالث في مباراة فريقه أمام المصري.

- منع محمد عبد الجليل عامل غرفة ملابس الاتحاد من مرافقة الفريق خلال مبارياته على أرضه وخارجها حتى نهاية الموسم 2020/2021، وتغريمه 50 ألف جنيه.

- تغريم عمرو محمود طبيب فريق الاتحاد 20 ألف جنيه، لما بدر منه خلال مباراة الفريق مع المصري.

- توقيع غرامة مالية على المصري 20 ألف جنيه لتأخر نزول الفريق أرض الملعب 3 دقائق في بداية المباراة.