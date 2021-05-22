الاتحاد السكندري يتقدم بالتماس لتخفيض عقوبة حسام حسن

السبت، 22 مايو 2021 - 22:38

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - بيان رسمي

تقدم نادي الاتحاد السكندري بالتماس إلى الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل تخفيض عقوبات الفريق على خلفية مباراة المصري.

وكان اتحاد الكرة قرر إيقاف حسام حسن المدير الفني للاتحاد وتغريمه 20 ألف جنيه عقب مباراة المصري بسبب السلوك غير الرياضي.

كذلك قرر اتحاد الكرة:

أخبار متعلقة
كومان للصحفيين: أرهقتني أسئلتكم.. وليست مباراتي الأخيرة مع برشلونة مدرب صنداونز لـ في الجول: لم يكن لدينا أكثر مما قدمناه.. ونعتذر لـ موسيماني الأهلي ضد الترجي.. تفوق أحمر في تاريخ المواجهات مع بطل تونس

- إيقاف مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري مباراة واحدة لحصوله على الانذار الثالث في مباراة فريقه أمام المصري.

- منع محمد عبد الجليل عامل غرفة ملابس الاتحاد من مرافقة الفريق خلال مبارياته على أرضه وخارجها حتى نهاية الموسم 2020/2021، وتغريمه 50 ألف جنيه.

- تغريم عمرو محمود طبيب فريق الاتحاد 20 ألف جنيه، لما بدر منه خلال مباراة الفريق مع المصري.

- توقيع غرامة مالية على المصري 20 ألف جنيه لتأخر نزول الفريق أرض الملعب 3 دقائق في بداية المباراة.

الاتحاد السكندري الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول - اتجاه لإقامة السوبر الإفريقي بحضور الجماهير 3 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
اتجاه في بيراميدز لإراحة السعيد وإكرامي أمام إنيمبا 12 دقيقة | الكونفدرالية
الاتحاد السكندري يتقدم بالتماس لتخفيض عقوبة حسام حسن 25 دقيقة | الدوري المصري
وردة بطلا أمام كوكا.. باوك يتوج بكأس اليونان على حساب أولمبياكوس 30 دقيقة | أوروبا
كومان للصحفيين: أرهقتني أسئلتكم.. وليست مباراتي الأخيرة مع برشلونة 44 دقيقة | الدوري الإسباني
زيدان: حالتي النفسية مُدمَرة.. سأجتمع مع النادي للحديث عن مستقبلي ساعة | الدوري الإسباني
مدرب صنداونز لـ في الجول: لم يكن لدينا أكثر مما قدمناه.. ونعتذر لـ موسيماني ساعة | دوري أبطال إفريقيا
سواريز باكيًا: قللوا من شأني في برشلونة.. وسأكون سعيدا لو أتى ميسي لـ أتليتكو مدريد ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشيلسي يثأر من ليستر ويقدم أفضل هدية إلى ليفربول 2 "بيتسو أغرقهم".. كيف تفاعلت صحف جنوب إفريقيا مع انتصار الأهلي على صندوانز 3 الأهلي يحتج على إشراك الزمالك لـ سيف جعفر ضد طلائع الجيش 4 3 أرقام قياسية تنتظر صلاح أمام بيرنلي
قد ينال إعجابك