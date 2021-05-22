وردة بطلا أمام كوكا.. باوك يتوج بكأس اليونان على حساب أولمبياكوس

السبت، 22 مايو 2021 - 22:32

كتب : FilGoal

عمرو وردة مع باوك في نهائي كأس اليونان

في نهائي مصري على أراض يونانية. توج باوك بكأس اليونان على حساب أولمبياكوس، ليتقاسما ألقاب الموسم.

توج باوك بطلا لكأس اليونان للمرة الثامنة في تاريخه بعد الفوز على أولمبياكوس في نهائي البطولة.

وفاز باوك على أولمبياكوس في النهائي بهدفين مقابل هدف على ملعب آثينا.

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تتويج باوك بكأس اليونان يأتي ختاما للموسم في اليونان بعدما سبق وتوج أولمبياكوس بلقب الدوري سلفا.

ويعد اللقب هو الرابع لـ عمرو وردة في مسيرته الاحترافية بأوروبا ورفقة باوك. إذ توج بلقب دوري، وثلاثة ألقاب لكاس اليونان.

وردة بدأ المباراة كأساسي مع باوك، فيما تواجد أحمد حسن "كوكا" على دكة بدلاء أولمبياكوس.

وتقدم باوك في الدقيقة الـ30 عن طريق فييرينيا من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم رفقاء وردة.

أولمبياكوس بدأ الشوط الثاني أكثر قوة، فأدرك يان مفيا التعادل بالدقيقة الـ50 من عمر اللقاء.

وخرج عمرو وردة مستبدلا في الدقيقة الـ80 لصالح تسيجراس.

في المقابل، شارك أحمد حسن "كوكا" في الدقيقة الـ85 بدلا من مازوراس.

وحينما اعتقد الجميع بأن المباراة قاربت على التمديد، حسم باوك اللقاء في الوقت القاتل بهدف في الدقيقة الـ90 عن طريق ميشيل كرمينشيك.

اللقب هو الثامن لـ باوك في بطولة كأس اليونان، في المقابل يبقى أولمبياكوس صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات بالكأس في 28 مرة.

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