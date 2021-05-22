زيدان: حالتي النفسية مُدمَرة.. سأجتمع مع النادي للحديث عن مستقبلي

رفض زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، إعطاء إجابة مباشرة بخصوص مستقبله كمدرب للميرنجي.

ريال مدريد أنهى الموسم دون ألقاب بعد خسارته الدوري الإسباني لصالح أتليتكو مدريد في آخر جولة.

وصرّح زيدان بعد اللقاء عندما سُئل عما إذا كان سيواصل في مهمته: "أريد أن أبعث برسالة شكر للجمهور، فقد وقف خلفنا دائما. استطعنا الفوز بالمباراة ولم يكن ذلك سهلا بعد أن بدأنا اللقاء بصعوبة، أنا فخور بلاعبيني".

وراوغ زيدان سؤالا آخر بشأن إمكانية رؤيته كمدرب لـ ريال مدريد الموسم المقبل: "يجب أن نهنئ أتليتكو مدريد لأنه لو كان في الصدارة فهذا لأنه يستحق ذلك. أنا لست مهما، اللاعبون هم أكثر ما يهم. سأتحدث مع النادي بهدوء لاحقا وليس الآن".

وسُئل زيدان عن موعد اتخاذ القرار النهائي، فأجاب: "الوضع هو أننا لم نفز بأي شيء، اللاعبون يريدون الفوز وأنا لدي مسؤوليتي، سنقيّم ذلك".

وشدد: "علينا التحلي بالهدوء الآن، سأتحدث في الأيام المقبلة مع النادي، ثم سنرى ما سيحدث في غضون بعض الوقت، وهذا لا يتعلق بي فقط، بل بكل ما يخص ريال مدريد في الموسم المقبل".

وتابع: "أقول للجمهور أنه يجب عليهم أن يفخروا بلاعبيهم".

وسُئل زيدان عما إذا كانت رغبته المواصلة، فأجاب بصراحة: "حالتي النفسية مُدمرة".

وعن اللحظة التي خسر فيها ريال مدريد اللقب، أوضح: "البطولة صعبة للغاية، ليس هناك لحظة محددة، ربما هنا أمام إشبيلية (ضحكة ساخرة)، كان مهما جدا أن نحصد النقاط الثلاث يومها. لم نفز لأسباب عديدة".

هل هي آخر مباراة لـ رافاييل فاران وسيرخيو راموس؟ زيدان أجاب وانتقد ضمنيًا تقارير الصحافة المستمرة عن رحيل لاعبيه: "أتمنى ألا تكون الأخيرة لهما. المشكلة أن كل اللاعبين خارج النادي وأن ريال مدريد سيبيع هذا وذاك".

وأتم: "ليس وقت الحديث عن تغييرات في القائمة، يجب أن نشكر اللاعبين ونقدر عملهم".

وانتظر ريال مدريد هدية لم تأت من ملعب خوسيه زوريا، إذ انتصر أتليتكو مدريد على مضيفه بلد الوليد وحصد اللقب.

ريال مدريد تأخر عن طريق جيريمي بينو، لكنه حقق عودة مبهرة في اللحظات الأخيرة وسجل هدفين بواسطة كريم بنزيمة ولوكا مودريتش.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 84 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن أتليتكو مدريد المتصدر وبطل المسابقة.

فيما تجمّد رصيد فياريال عند 58 نقطة في المركز السابع، ليفقد فرصة التأهل إلى الدوري الأوروبي ويكتفي بالضمان مقعد في دوري السوبر الأوروبي.

لكن كتيبة أوناي إيمري يمكنها التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لو انتصرت على مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي يوم الأربعاء المقبل.

وفشل ريال مدريد في تحقيق لقبين متتاليين للدوري الإسباني لأول مرة منذ 2008 رغم إكماله 18 مباراة متتالية دون هزيمة في المسابقة الحالية.

كما عجز زين الدين زيدان عن أن يصير أول مدرب يحتفظ بلقب الدوري في ريال مدريد منذ ليو بينهاكر في 1989.

وبالتالي ينهي ريال مدريد الموسم دون أي لقب لأول مرة منذ 2009\2010.