ويسكا يرافق بلد الوليد وإيبار إلى الدرجة الثانية.. ونجاة إلتشي في المتر الأخير

هبط ويسكا إلى دوري القسم الثاني الإسباني، بتعادله أمام ضيفه فالنسيا دون أهداف في ملعب إل ألكوراز، بالجولة 38 –الأخيرة- للمسابقة.

واحتل بذلك ويسكا المركز 18 برصيد 34 نقطة، بفارق نقطتين عن إلتشي صاحب أقرب مراكز البقاء.

ليصير ويسكا ثالث الهابطين بعد إيبار وبلد الوليد صاحبي المركزين الأخيرين.

وكان الفوز كافيا لـ ويسكا حتى ينقذ مركزه في الدوري الممتاز، إذ يتفوق على إلتشي في المواجهات المباشرة.

لكن فرصة الانتصار ارتدت من العارضة بعد تسديدة ساندرو راميريز بالدقيقة 80.

ليسقط فريق ويسكا الذي صعد للدوري الممتاز مع نهاية الموسم الماضي.

وكرر ويسكا بذلك سيناريو 2019 عندما صعد لأول مرة في تاريخه وهبط مباشرةً في نفس الموسم، ليفشل الفريق المنتمي إلى إقليم أراجون في إكمال موسمين متتاليين بالدوري الممتاز.

في المقابل أنهى فالنسيا الدوري في المركز 13 برصيد 43 نقطة.

وبدأ ويسكا الدوري بالمدرب ميتشل قبل أن يُقال ويعوضه باتشيتا الذي تحسّنته النتائج تحت قيادته، لكن انتفاضة نهاية الموسم لم تكن كافية لإنقاذ الفريق.

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في الوقت نفسه وبالتزامن، فاز إلتشي على ضيفه أتليتك بلباو بهدفين دون رد في ملعب مارتينيز فاليرو، لينجو من هبوط كان محققا قبل عدة أسابيع.

وسجّل لوكاس بويه وراؤول جوتي هدفي إلتشي في الدقيقتين 28 و73.

ليرفع إلتشي رصيده إلى 36 نقطة في المركز 17 تحت قيادة مدربه المُنقِذ فران إسكريبا الذي حضر في منتصف الموسم خلفا لـ ألميرون.

وكان إلتشي أحد الصاعدين الثلاثة من دوري القسم الثاني مطلع الموسم، وأمّن مكانه في الدوري الممتاز لموسم إضافي.