حسين لبيب في أولى تصريحاته: "فريق الكرة على رأس 3 أولويات.. ولن نقبل ظلم الزمالك"

السبت، 22 مايو 2021 - 20:29

كتب : إبراهيم رمضان

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أوضح حسين لبيب رئيس اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة الزمالك، أولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة.

وحدد حسين لبيب ثلاث أولويات في تصريحاته، على رأسهم فريق الكرة بالنادي.

وقال حسين لبيب في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي: "اللجنة الجديدة ستبدأ فور استلامها للنادي العمل في كل الملفات. هناك أولويات سيتم العمل عليها الفترة المقبلة".

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وأوضح "اللجنة تضع ثلاث أولويات لها وهي العمل على استقرار كافة الفرق الرياضية بالنادي وخاصة فريق الكرة، والاهتمام بالجانب الاجتماعي بالنادي، وكذلك ملف التمويل للنادي والاستمرارية على حل الأزمة المالية بالنادي".

رئيس اللجنة أكمل "نتمسك بالحفاظ على حقوق النادي في كل المجالات والزمالك قلعة كبيرة ولن نقبل بأي ظلم للنادي".

لبيب أتم "اللجنة درست كافة الملفات الخاصة بالنادي وسيتم خلال أول 15 يوما في عمر اللجنة حل جزء كبير من الأزمة المالية التي يعاني منها النادي".

كانت اللجنة الأوليمبية قد أخطرت الزمالك بتطبيق اللائحة الاسترشادية، ليتم تعييم حسين السمري المدير التنفيذي للنادي على رأس إدارته، بجانب عاطف النمر المدير الرياضي، وطارق جبريل المدير المالي.

وقررت وزارة الشباب والرياضة تعيين لجنة مكلفة جديدة لإدارة النادي برئاسة حسين لبيب.

ويستعد فريق الكرة بالزمالك لمواجهة المصري يوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

في الدوري الزمالك حسين لبيب
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