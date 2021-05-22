انتهى نهائي كأس اليونان - أولمبياكوس (1) - (2) باوك.. وردة بطلا على حساب كوكا
السبت، 22 مايو 2021 - 19:55
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لنهائي كأس اليونان، والذي يجمع بين أولمبياكوس وباوك.
مهاجم منتخب مصر، أحمد حسن "كوكا" على دكة أولمبياكوس، بينما يبدأ عمرو وردة أساسيا في صفوف باوك.
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ق. 90 جووول ثاني لـ باوك عن طريق ميشيل كرمينشيك.
ق. 85 أحمد حسن "كوكا" يشارك بدلا من ماسوراس.
ق. 80 عمرو وردة يغادر الملعب لصالح تسيجراس.
ق50: يان مفيا يتعادل لأولمبياكوس
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق36: الهدف الأول لـ باوك عن طريق فييرينيا
انطلاق المباراة
انطلاق المباراة بعد قليل