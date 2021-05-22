انتهى نهائي كأس اليونان - أولمبياكوس (1) - (2) باوك.. وردة بطلا على حساب كوكا

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لنهائي كأس اليونان، والذي يجمع بين أولمبياكوس وباوك.

مهاجم منتخب مصر، أحمد حسن "كوكا" على دكة أولمبياكوس، بينما يبدأ عمرو وردة أساسيا في صفوف باوك.

طالع أحداث المباراة من هنا

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ق. 90 جووول ثاني لـ باوك عن طريق ميشيل كرمينشيك.

ق. 85 أحمد حسن "كوكا" يشارك بدلا من ماسوراس.

ق. 80 عمرو وردة يغادر الملعب لصالح تسيجراس.

ق50: يان مفيا يتعادل لأولمبياكوس

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق36: الهدف الأول لـ باوك عن طريق فييرينيا

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل